Megvan a harmadik csomagbombás merénylő, orosz ügynökök lehettek

Német ügyészek vádat emeltek egy harmadik férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz hírszerzés megbízásából csomagbombás összeesküvésben vett részt – közölte a szövetségi ügyészség hétfőn.

Összesen három ukrán állampolgárságú férfit vettek őrizetbe különböző németországi és svájci településeken. Azzal vádolják őket, hogy tavaly márciusban GPS-nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek Kölnből Ukrajnába, hogy a tervezett támadások előtt teszteljék a lehetséges útvonalakat.

A karlsruhei szövetséges ügyészek közlése szerint az volt a tervük, hogy robbanószereket tartalmazó, tűzokozó csomagokat küldtek volna Németországon, illetve más országokon át Ukrajna azon részeibe, amelyeket nem szállt meg Oroszország, hogy „a lehető legnagyobb kárt okozva aláássák a lakosság biztonságérzetét.”

Két gyanúsítottat januárban vádoltak meg mint kémeket, akik szabotázsra, illetve súlyos tűzeset előidézésére készültek összeesküvés keretében.

A harmadik férfit decemberben vették őrizetbe Svájcban és adták ki Németországnak, ahol mindhárom férfi előzetes őrizetben van.

A stuttgarti tartományi felsőbíróságon benyújtott vádirat szerint az ügyészek feltételezik, hogy Jevhen B., a Svájcban elfogott férfi kapta a lehetséges útvonalak kipróbálásra vonatkozó utasítást egy orosz hírszerző szervtől a megszállt dél-ukrajnai Mariupolban állomásozó összekötők révén. Ő szervezte be a két társát, Danyiil B.-t és Vladislav T.-t, és szerezte be a GPS-nyomkövetőket és más felszerelést.

A vádirat szerint azt is megígérte az orosz kapcsolattartóinak, hogy tüzet okozó eszközökkel ellátott csomagok küldéséről is gondoskodik.

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete, 2022 februárja óta az európai kormányok újra és újra szabotázsakciókkal vádolják Oroszországot. Moszkva alaptalannak nevezi ezeket az állításokat.