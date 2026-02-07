ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
Nyitókép: Pixabay

A donor felajánlotta az arcát, és át is ültették – videó

Infostart

Hihetetlen arcátültetést hajtottak végre Spanyolországban.

Első alkalommal hajtottak végre arcátültetést úgy, hogy a donor még életében felajánlotta az arcát – jelentette be közleményében négy hónappal a sikeres műtét után a spanyolországi Vall d’Hebron kórház a 24.hu összefoglalója szerint.

Az arcátültetést kapó nő, Carme, egy rovarcsípés okozta fertőzés következtében vérmérgezést kapott, amely szövetelhalást okozott az arcában, a szájában és a nyelvében. A műtétnek köszönhetően újra tud rendesen lélegezni, enni és beszélni.

2010 óta ez volt a hatodik arcátültetés Spanyolországban, világszerte pedig 54 ilyen típusú műtétet hajtottak végre. Ám a donor egyiknél sem maga ajánlotta fel az arcát még életében.

Az intézmény szerint ez a felajánlás nagyban megkönnyítette a műtét menetét, ugyanis lehetőséget adott az alapos előkészületekre.

Az orvosok egyebek mellett CT-vizsgálatot végeztek a donoron és az arcra váró betegen is,

nagy felbontású ultrahangvizsgálatokat készítettek az erekről, és háromdimenziós szilikonformákat állítottak elő az arc várható formájának elemzésére. Emellett az orvosok gyakorolni tudták a rendkívül bonyolult, csaknem 24 órán át tartó beavatkozás egyes lépéseit, mint a bőr, a zsírszövetek, a perifériás idegek, az arcizmok és a csontok átültetését.

Joan-Pere Barett, a Vall d’Hebron Kórház plasztikai sebészeti és égési osztályának vezetője elmondta: nem elég a lágy szöveteket behelyezni, gondoskodni kell rendes működésükről is, különben az arc úgy funkcionálna, mint egy maszk.

A szervfelajánlás a törvényeknek megfelelően anonim módon történt, a donor személyazonosságát azóta sem hozták nyilvánosságra, a donor és a fogadó fél pedig nem ismerték egymást.

A transzplantációnak feltétele volt, hogy nemük, arcuk és fizikai adottságaik megegyezzenek.

(Nyitóképünk illusztráció)

