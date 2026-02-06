Ledobta zsidó szomszédját a 17. emeletről

Az esküdtek úgy vélték, hogy a gyilkosságnak nem volt antiszemita indítéka. A három napig tartó per egyik központi kérdése volt, hogy az idős zsidó férfi a vallása miatt lett-e áldozat. Az esküdtszék az ügyészhez hasonlóan elvetette ezt a lehetőséget.

Az elkövető, az 55 éves Rachid Keniche elismerte a gyilkosságot, de tagadta az antiszemitizmust, annak ellenére, hogy erre utaló megjegyzéseket tett a közösségi médiában.

A pszichiátriai szakvéleményeknek megfelelően az esküdtszék úgy ítélte meg, hogy az elkövető a gyilkosság idején nem volt teljesen beszámítható, ami enyhíti büntetőjogi felelősségét. Rachid Kheniche azt állította, hogy „idegösszeomlást” kapott a 89 éves szomszédjával és barátjával homályos okból folytatott vita után, ezért végzett vele.

Miután a szomszédját a mélybe taszította, a vádlott szétvágta az áldozata kabátjában talált személyi igazolványt és héber nyelvű szöveget.

Alain Jakubowicz, a Rasszizmus és Antiszemitizmus Elleni Liga (Licra) és a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsa (Crif) ügyvédje azt mondta, hogy az elkövető „rögeszmés” volt a zsidó vallással kapcsolatban. A két intézmény polgári peres félként vett részt az eljárásban. Jakubowicz hozzátette:

a gyilkosság kísértetiesen emlékeztet Sarah Halimi megölésére. A 65 éves ortodox zsidó Sarah Halimit 2017-ben 27 éves, a radikális iszlámot hirdető szomszédja súlyosan bántalmazta, majd lehajította az erkélyről.

A legmagasabb francia jogi szervezet, a Semmítőszék elismerte a gyilkosság antiszemita jellegét, ugyanakkor azt is kimondta, hogy nem lehet per az ügyben, miután az elmeorvos-szakértők szerint a kábítószert fogyasztó elkövető a gyilkosságot „delíriumos roham” hatására követte el, és ezért nem vonható felelősségre tettéért.

A férfit a gyilkosság óta pszichiátriai intézetben kezelik.