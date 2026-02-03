ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.63
usd:
322.58
bux:
130314.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Pokoli lángok és fekete füst: ég egy teheráni bazár – videó

Infostart / MTI

Hatalmas tűz ütött ki kedden reggel Teherán Dzsannat Abad negyedének egyik forgalmas piacán - jelentette kedden az állami média. Sérültekről nem érkezett jelentés, a tűzoltók még a lángok megfékezésén dolgoznak, az okok egyelőre tisztázatlanok.

A lángok gyorsan terjedtek a mintegy kétezer négyzetméteres félig zárt épületben, ahol számos üzlet és árusítóhely található. A sűrű, fekete füst a város jelentős részéből jól látható volt, és ellepte a környék lakó- és üzlethelyiségeit.

A tűzoltóság és a vészhelyzeti szolgálatok a helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén. Mohammed Behnia, a főváros vészhelyzeti műveleteinek parancsnoka közölte, hogy eddig nem történt sérülés, áldozatok nincsenek, a helyzetet folyamatosan ellenőrzés alatt tartják.

A Dzsannat Abad negyed sűrűn beépített kereskedelmi övezet, ahol sok üzlet működik. A hatóságok szerint a piac zsúfoltsága és az ott található áruk is hozzájárultak a lángok gyors terjedéséhez, ezért a tűz oltása különösen nehéz feladatnak bizonyul.

A tűz okát egyelőre vizsgálják.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Pokoli lángok és fekete füst: ég egy teheráni bazár – videó

tűz

kereskedelem

piac

teherán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Meglepő fordulat a háborús övezetben: történelmi megállapodás született, ami mindent megváltoztathat

Január 30-án több hónapnyi tárgyalás és ellenségeskedés után a szíriai kormányerők és az ország északkeleti részét irányításuk alatt tartó, kurdok dominálta Szíriai Demokratikus Erők (SDF) megállapodtak egy tűzszünetben, ami a korábbi próbálkozásokkal ellentétben úgy tűnik, valóban leállította a harcokat. Cikkünkben átvesszük, mik a megállapodás fontosabb pontjai, illetve buktatói.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta

Így néz ki most Fenyő Miklós szeretett balatoni villája: élete végén gyönyörűen felújíttatta

Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 10:00
Pékségben adta föl a szelvényt a 21 jóbarát, fejenként 2000 forintból nyertek 2,2 milliárdot
2026. február 3. 07:45
Szakértő: Iránban nem lehet semmit elérni pusztán légi csapásokkal
×
×
×
×