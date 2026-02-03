Pokoli lángok és fekete füst: ég egy teheráni bazár – videó

A lángok gyorsan terjedtek a mintegy kétezer négyzetméteres félig zárt épületben, ahol számos üzlet és árusítóhely található. A sűrű, fekete füst a város jelentős részéből jól látható volt, és ellepte a környék lakó- és üzlethelyiségeit.

A tűzoltóság és a vészhelyzeti szolgálatok a helyszínen dolgoznak a lángok megfékezésén. Mohammed Behnia, a főváros vészhelyzeti műveleteinek parancsnoka közölte, hogy eddig nem történt sérülés, áldozatok nincsenek, a helyzetet folyamatosan ellenőrzés alatt tartják.

Iran : un énorme incendie est en cours actuellement au marché de Janatabad dans l'ouest de Téhéran. pic.twitter.com/IVuHE2ZRyE — GENGIS KHAN ?? ?? ? (@GENGIS9999) February 3, 2026

A Dzsannat Abad negyed sűrűn beépített kereskedelmi övezet, ahol sok üzlet működik. A hatóságok szerint a piac zsúfoltsága és az ott található áruk is hozzájárultak a lángok gyors terjedéséhez, ezért a tűz oltása különösen nehéz feladatnak bizonyul.

Se desató un incendio masivo en el mercado de Jannat en el oeste de Teherán, Irán. pic.twitter.com/zHy5YXylcz — Reportes de Guerra CL ?? (@ReportGuerraCL) February 3, 2026

A tűz okát egyelőre vizsgálják.

(Nyitóképünk illusztráció.)