ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.95
usd:
318.49
bux:
128708.88
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Több ázsiai országban is reptéri ellenőrzéseket rendeltek el a Nipah-vírusos esetek miatt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A veszélyes kórokozó főként állatokról terjedhet emberre, de szennyezett élelmiszerrel és közvetlen emberi kontaktussal is átadható. Az Indiában fellángolt vírushelyzetre szinte egész Délkelet-Ázsia reagált.

Repülőtéri hőmérséklet-ellenőrzést és egyéb egészségügyi szűréseket vezettek be Szingapúr, Hongkong, Thaiföld és Malajzia hatóságai, hogy megakadályozzák a járványt okozó Nipah-vírus Indián kívüli továbbterjedését, miután december végén két Nipah-vírusos esetet diagnosztizáltak India keleti részén, Nyugat-Bengál államban.

A Nipah-vírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a magas halálozási arányú, veszélyes kórokozók közé sorolta, mivel gyorsan terjedő járványokat képes kiváltani, és egyelőre nincs jóváhagyott vakcina vagy gyógymód ellene, bár a vakcinák fejlesztése már folyik, de a kutatások még kísérleti fázisban járnak.

A szakértők szerint a Nipah-vírus állatokról – például gyümölcsdenevérekről vagy sertésekről – emberekre, emellett fertőzött élelmiszereken keresztül vagy közvetlen érintkezés útján emberről emberre is terjedhet.

A december végén Nyugat-Bengálban megfertőződött két egészségügyi dolgozót jelenleg kórházban kezelik – mondta el a Reuters hírügynökségnek egy helyi egészségügyi illetékes.

Az indiai egészségügyi minisztérium kedden este kiadott közleményében arról számolt be, hogy sikerült megállítaniuk a vírus terjedését, a fertőzött személyekkel kapcsolatban álló 196 embert karanténba helyezték, és tesztelték, és mindegyikük vírustesztje negatív lett.

A további fertőzések megelőzésére a szomszédos délkelet-ázsiai országok, valamint Nepál és Hongkong hatóságai is megtették a szükséges intézkedéseket.

Szingapúr, Hongkong, Thaiföld és Malajzia illetékes hatóságai a napokban jelentették be, hogy hőmérséklet-ellenőrzést vezetnek be repülőtereken az indiai fertőzések által érintett területekről érkező járatok utasainál.

Kína járványügyi hatósága kedden közölte, hogy az országban nem észleltek Nipah-fertőzéseket, de fennáll a kockázata a behurcolt eseteknek – jelentette a CCTV kínai állami televízió.

Paul Hunter professzor, az East Anglia Egyetem fertőzőbetegség-szakértője szerint az Indiában felbukkant eseteknek „valószínűleg nincs jelentős globális terjedési kockázata”, mivel az emberről emberre történő átvitel kockázata nagyon alacsony. Az RO – az a szám, ahány embernek egy fertőzött személy átadja a vírust – kevesebb, mint 1,0. Ugyanakkor hozzátette: egyes vírusok mutálódhatnak és így fokozhatják fertőzőképességüket, továbbá a Nipah-vírus kimutatása a határokon nehéz lehet, mivel a vírusfertőzést követően hosszú idő telhet el, mire a tünetek megjelennek.

A Nipah-vírust először 1998-ban azonosították malajziai és szingapúri sertéstenyésztők között kitört járvány során.

Indiában, különösen a déli Kerala államban rendszeresen találnak fertőzött eseteket, 2018 óta több tucatnyi halálos áldozata volt ott a vírus okozta betegségnek.

A brit kormány egészségbiztonsági hivatalának (UK Health Security Agency, UKHSA) szakértői szerint a fertőzés után általában 4-21 nap elteltével jelennek meg a betegség tünetei, amelyek az influenzához hasonlítanak, és lázzal járnak, de tüdőgyulladás és egyéb légúti problémák is kialakulhatnak. A legsúlyosabb szövődmény az agyvelőgyulladás (encephalitis) vagy az agyhártyagyulladás (meningitis), amelyek általában a fertőzés után 3-21 nappal jelentkezik.

A fertőzöttek halálozási aránya 40-75 százalékos.

A WHO prioritásként kezeli két kórokozó, a krími-kongói vérzéses láz vírusa (CCHFV) és a Nipah-vírus elleni küzdelmet. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratóriuma tavaly nemzetközi kutatási projektet indított ezzel kapcsolatban. A Kemenesi Gábor vezette program célja a járványok korai előrejelzése és a felkészültség növelése.

Kezdőlap    Külföld    Több ázsiai országban is reptéri ellenőrzéseket rendeltek el a Nipah-vírusos esetek miatt

ellenőrzés

india

egészségügy

ázsia

óvintézkedések

reptér

járványvédelem

nipah-vírus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár

„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár
Ukrajna, Venezuela és legutóbb Grönland. Csupa olyan külpolitikai téma, amely kiélezte az Egyesült Államok és Európa viszonyát, és elbizonytalanította a NATO-n belüli együttműködést. A tűzoltásban oroszlánrészt vállalt a német kancellár, aki a Bundestagban elhangzott kormánynyilatkozatában igyekezett levonni a tanulságokat.
 

Súlyos csapást mér Oroszországra az EU

Nemsokára bemutatják azt a fegyvert, amitől a Kreml a hetvenes évek óta retteg

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

30 százalékos rezsistop – itt van, ki hogyan kapja meg a gáz-, áram-, távfűtés-kedvezményt

Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmagyarázta annak részleteit, hogy miként kapják meg a kedvezményt a gázzal, az árammal és a távhővel fűtők, a havi diktálósok és az átalányt fizetők. Vigyázat, van, akinek nyilatkozatot kell majd tennie! Bizonyos társasházakra nem vonatkozik a kedvezmény.
 

30 százalékos kedvezményt kap a lakosság a januári hideg miatt – Kormányinfó

Itt az utolsó pár nap – fontos határidő a lakhatási támogatásoknál

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Máris itt van a fájdalmas hatása Trump ultimátumának

Máris itt van a fájdalmas hatása Trump ultimátumának

Szeptember óta először érte el hordónként a 70 dollárt a Brent típusú nyersolaj ára, miután Donald Trump amerikai elnök nukleáris megállapodás megkötésére szólította fel Iránt, és katonai csapásokkal fenyegette Teheránt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az utolsó kör jön a Fradinak az El-ben: nagyon készülnek Keane-ék

Az utolsó kör jön a Fradinak az El-ben: nagyon készülnek Keane-ék

A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

UK citizens to be able to travel to China visa-free, Starmer announces in Beijing

There is no date for when the agreement on up to 30 days of visa-free travel will be in force - the PM says it will support businesses' expansion abroad

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 14:02
Hegynek ütközött egy utasszállító Kolumbiában – képek és videó
2026. január 29. 13:50
„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár
×
×
×
×