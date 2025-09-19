ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
Nyitókép: Tűzoltók

Ha eddig még nem tartott a denevérek által terjesztett vírusoktól...

Infostart

A Hendra- és a Nipah-vírus után most itt a Salt Gully. Ha tovább terjedne, már nem lenne ismeretlen. De persze ne terjedjen!

Korábban ismeretlen vírust fedeztek fel az ausztráliai Queenslandben élő denevérek rutinellenőrzése során – írja az IFLScience-re hivatkozva a 24. A mikroorganizmus egy henipavírus, a csoportban ez a negyedik faj, amelyet sikerült izolálni, laboratóriumban tenyészteni.

A vírust denevérvizeletben detektálták, ezek az állatok egyébként is rengeteg potenciális kórokozót hordoznak, figyelik is őket a kutatók világszerte. Jennifer Barr, az ausztráliai tudományos ügynökség munkatársa szerint a vizeletminták begyűjtése bonyolult folyamat, először azt kell felmérni, hogy hol tanyáznak az állatok napközben, illetve hova térnek vissza a legnagyobb eséllyel, miután egész éjjel táplálkoztak. Ezt követően a szakértők teljes védőruhában, a kirepülés előtt ellátogatnak a helyszínre, majd ponyvákat feszítenek ki, hogy másnap, még mielőtt a minták elpárolognának vagy kiszáradnának, begyűjtsék a vizeletet. A tudósok nem sejtették, hogy így botlanak majd eddig ismeretlen vírusokba.

A Hendra- és a Nipah-vírus utáni vírus már nevet is kapott, Salt Gully-vírus - első észlelési helye után.

A vírus rokonaitól eltérően viselkedik, más receptorokra hat, ezért nehéz meghatározni, hogy mely fajokat képes megfertőzni. Felfedezése azért nagyon fontos, mert esetleges átterjedés esetén már nem lenne ismeretlen.

vírus

kísérlet

denevér

Donald Trump Nagy-Britanniában: Vlagyimir Putyin igencsak cserbenhagyott

Donald Trump Nagy-Britanniában: Vlagyimir Putyin igencsak cserbenhagyott

Az amerikai elnök és a brit kormányfő egyaránt kifogásolta azt is, hogy egyes országok még mindig vásárolnak olajat Oroszországtól.
 

Moszkva tudja, kik beszélik le Donald Trumpot a konstruktív lépésekről Ukrajna ügyében

"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

Volodimir Zelenszkij nyilatkozatából derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik

Áfaemelés jön Oroszországban? Vlagyimir Putyin most hallgat, a jegybank nem

Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

A brit szervek kezében három orosz kém torka

BL élőben – Rangadó Manchesterben, pályán a Barca is

BL élőben – Rangadó Manchesterben, pályán a Barca is

A csütörtöki játéknapon is szerepel magyar a BL-mérkőzéseken: Sallai Roland, megint csak jobbhátvédként, ott van a Galatasarayban. Az este párosítása: Eintracht Frankfurt–Galatasaray, Newcastle–Barcelona, Manchester City–Napoli, Sporting CP–Kajrat.
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

A csütörtök esti Magyar Közlönyben hirdette ki a kormány, hogy közel 155 milliárd forintot csoportosít át a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások finanszírozására.

Váratlan, ami kiderült az Otthon Startról: erről tudjon mindenki, aki igénybe akarja venni

Váratlan, ami kiderült az Otthon Startról: erről tudjon mindenki, aki igénybe akarja venni

A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135-205 ezer háztartást is érinthet.

Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

The US president says illegal migration "destroys countries from within", as his two-day state visit to the UK comes to a close.

2025. szeptember 19. 05:26
Androidos-windowsos? Akkor itt a jó hír!
2025. szeptember 19. 04:32
Egy másik, rejtélyes hold is kering a Földdel együtt a Nap körül
