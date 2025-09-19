Ha eddig még nem tartott a denevérek által terjesztett vírusoktól...

Korábban ismeretlen vírust fedeztek fel az ausztráliai Queenslandben élő denevérek rutinellenőrzése során – írja az IFLScience-re hivatkozva a 24. A mikroorganizmus egy henipavírus, a csoportban ez a negyedik faj, amelyet sikerült izolálni, laboratóriumban tenyészteni.

A vírust denevérvizeletben detektálták, ezek az állatok egyébként is rengeteg potenciális kórokozót hordoznak, figyelik is őket a kutatók világszerte. Jennifer Barr, az ausztráliai tudományos ügynökség munkatársa szerint a vizeletminták begyűjtése bonyolult folyamat, először azt kell felmérni, hogy hol tanyáznak az állatok napközben, illetve hova térnek vissza a legnagyobb eséllyel, miután egész éjjel táplálkoztak. Ezt követően a szakértők teljes védőruhában, a kirepülés előtt ellátogatnak a helyszínre, majd ponyvákat feszítenek ki, hogy másnap, még mielőtt a minták elpárolognának vagy kiszáradnának, begyűjtsék a vizeletet. A tudósok nem sejtették, hogy így botlanak majd eddig ismeretlen vírusokba.

A Hendra- és a Nipah-vírus utáni vírus már nevet is kapott, Salt Gully-vírus - első észlelési helye után.

A vírus rokonaitól eltérően viselkedik, más receptorokra hat, ezért nehéz meghatározni, hogy mely fajokat képes megfertőzni. Felfedezése azért nagyon fontos, mert esetleges átterjedés esetén már nem lenne ismeretlen.