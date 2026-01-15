ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
Nyitókép: Pixabay

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok összesen hetvenöt, többségében afrikai ország polgárainak bevándorlói vízumkérelmét teszi parkolópályára, de vannak európai országok is az érintettek között.

Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorló vízumok feldolgozását a világ 75 országának polgárai esetében – közölte az amerikai külügyminisztérium szerdán.

A rendelkezésről szóló dokumentum szerint elsősorban azon országok szerepelnek a listán, amelyek polgárai az Egyesült Államokban nagyobb eséllyel szorulhatnak szociális ellátásra.

A washingtoni külügyminisztérium a rendelkezésről értesítette az érintett államokban működő konzulátusait.

A döntés érinti Oroszországot is, de többségében afrikai, illetve muszlim, országok szerepelnek a sorban,

így Egyiptom, Algéria, Tunézia, Marokkó, Etiópia, Szudán, Uganda, Szomália, Ghána, Elefántcsontpart, valamint számos ázsiai ország, közte Afganisztán, Irán, Irak, Szíria és Bhután.

Az Egyesült Államok Európa több országának esetében is felfüggeszti a bevándorló vízumok feldolgozását január 21-én - derül ki a tájékoztatásból, amely alapján határozatlan időre Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia polgárai sem kérhetnek amerikai letelepedést.

