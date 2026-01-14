Halott feleségével akart felszállni a repülőre, de a személyzet észrevette

Őrizetbe vettek egy 80 év körül férfit a Tenerife Sur repülőtéren, aki halott feleségével szándékozott felszállni egy repülőgépre – írja az EuroWeekly híradása nyomán a Telex.

A reptéri rendőrség és a mentőszolgálat közölte, a férfi kerekesszékben tolta feleségét, a reptéren a többi utassal haladt a mozgójárdán egészen a biztonsági kapuig. A kapunál áthaladáskor

a személyzet egy tagja átvette a kerekesszéket a férfitől, de a nő kezét megfogva észrevette, hogy az feltűnően hideg, testhőmérséklete rendkívül alacsony, és nem is reagál semmire.

A reptéri alkalmazott azonnal értesítette feletteseit, akik riasztották a helyszínen tartózkodó orvosi személyzetet és a biztonságiakat. A mentők a vizsgálat után közölték, hogy a nő a kapun áthaladás előtt meghalt, és kihívták a rendőrséget, akik kihallgatás céljából őrizetbe vették az idős férfit.

Az idős férj együttműködött a hatósággal, és azt állította, hogy neje pár órával korábban, de már a repülőtéren halt meg. Az első vizsgálatok nem tártak fel erőszakos cselekményre utaló jeleket, ezért a hatóságok az ügyet természetes halálesetként kezelik, amíg más bizonyíték nem merül fel.

A nyomozás folyamatban van, hogy tisztázzák a halál körülményeit és megállapítsák, felmerül-e valamilyen büntetőjogi felelősség.

A repülőtereken a segítségre szoruló mozgáskorlátozott utasokat meghatározott protokollok szerint kezelik, különösen figyelnek az idősebb utasokra és a szemmel láthatóan egészségügyi problémákkal küzdőkre. A személyzet a check-in és a beszállás során is figyelemmel kíséri az utasok reakcióképességét és általános közérzetét, hogy megbizonyosodjanak arról, alkalmasak-e a beszállók az utazásra.