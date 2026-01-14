ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.74
usd:
332.24
bux:
120651.59
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
repülés repülőgép utazás nyaralás
Nyitókép: Pixabay

Halott feleségével akart felszállni a repülőre, de a személyzet észrevette

Infostart

Az idős férfi tolószékben vitte akkor már elhunyt neje testét, ám becsekkoláskor feltűnt a reptér egyik alkalmazottjának, hogy valami nincs rendben.

Őrizetbe vettek egy 80 év körül férfit a Tenerife Sur repülőtéren, aki halott feleségével szándékozott felszállni egy repülőgépre – írja az EuroWeekly híradása nyomán a Telex.

A reptéri rendőrség és a mentőszolgálat közölte, a férfi kerekesszékben tolta feleségét, a reptéren a többi utassal haladt a mozgójárdán egészen a biztonsági kapuig. A kapunál áthaladáskor

a személyzet egy tagja átvette a kerekesszéket a férfitől, de a nő kezét megfogva észrevette, hogy az feltűnően hideg, testhőmérséklete rendkívül alacsony, és nem is reagál semmire.

A reptéri alkalmazott azonnal értesítette feletteseit, akik riasztották a helyszínen tartózkodó orvosi személyzetet és a biztonságiakat. A mentők a vizsgálat után közölték, hogy a nő a kapun áthaladás előtt meghalt, és kihívták a rendőrséget, akik kihallgatás céljából őrizetbe vették az idős férfit.

Az idős férj együttműködött a hatósággal, és azt állította, hogy neje pár órával korábban, de már a repülőtéren halt meg. Az első vizsgálatok nem tártak fel erőszakos cselekményre utaló jeleket, ezért a hatóságok az ügyet természetes halálesetként kezelik, amíg más bizonyíték nem merül fel.

A nyomozás folyamatban van, hogy tisztázzák a halál körülményeit és megállapítsák, felmerül-e valamilyen büntetőjogi felelősség.

A repülőtereken a segítségre szoruló mozgáskorlátozott utasokat meghatározott protokollok szerint kezelik, különösen figyelnek az idősebb utasokra és a szemmel láthatóan egészségügyi problémákkal küzdőkre. A személyzet a check-in és a beszállás során is figyelemmel kíséri az utasok reakcióképességét és általános közérzetét, hogy megbizonyosodjanak arról, alkalmasak-e a beszállók az utazásra.

Kezdőlap    Külföld    Halott feleségével akart felszállni a repülőre, de a személyzet észrevette

rendőrség

repülőtér

spanyolország

vizsgálat

tenerife

halott

beszállás

idős nő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig

Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig
2 milliárd eurót már elvesztett Magyarország, 17 milliárd euró sorsa még kétséges. A Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság befagyasztja a Magyarország elleni vizsgálatokat a választásig, mert a testület nem akarja úgy feltüntetni magát, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba. Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint már eddig is volt arra példa, hogy a Bizottság késleltetett eljárásokat hasonló helyzetben.
 

Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor „a brüsszeli háborús terv ellen”

Orbán Viktor szerint a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

Orbán Viktor úgy látja, már csak 45-öt alszik a választásokig

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

A Fehér Házban egyeztet Grönland helyzetéről az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter, a dán és a grönlandi fél célja, hogy a megbeszéléseket a „tárgyalószobába terelje”, ahol az érintettek közvetlenül, szemtől szemben beszélhetnek egymással. A tárgyalásokról Németh Viktória külpolitikai elemző, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a bejelentés: szükségállapotot hirdetett Zelenszkij

Itt a bejelentés: szükségállapotot hirdetett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot hirdetett az energiaszektorban, miután az orosz támadások miatt Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a fagyos hidegben - írja a Kyiv Independent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás

Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás

A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US and UK pulling some personnel from Qatar military base

US officials say it is a "precautionary measure" and comes as Donald Trump weighs up whether to take action against Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 19:54
Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig
2026. január 14. 19:30
Áttörés Gázában? Kezdődik a béketerv második fázisa az amerikai különmegbízott szerint
×
×
×
×