Irán legfőbb vallási vezetője megfenyegette a szegénység ellen tiltakozókat

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább tíz ember vesztette életét, és többtucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte.

Ali Hamenei ajatollah szombaton vetített televíziós beszédben kijelentette: az iszlám köztársaság "nem enged az ellenségnek". A vallási vezető hangsúlyozta, hogy "a zavargó csoportokat (...) a helyükre kell tenni". Hamenei a pénzromlás miatt tiltakozó kereskedőkről szólva elismerte, hogy a bazári kereskedők jogosan panaszkodnak, mivel ilyen körülmények között nehezen tudnak üzletelni. Hozzátette ugyanakkor, hogy míg a tüntetőkkel hajlandók párbeszédet folytatni, a "zavargókkal" szerinte értelmetlen tárgyalni.

BREAKING: Thousands have taken to the streets in Iran to protest against one of the most oppressive terrorist regimes in the entire world demanding change. This is so inspiring.pic.twitter.com/cTy9CFzqp9 — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) January 2, 2026

Jogvédő csoportok szerint vasárnap óta több mint tíz ember vesztette életét Irán különböző részein, és több tucatnyi tüntetőt vettek őrizetbe. A Hengav kurd szervezet péntek esti jelentése szerint az őrizetbe vettek száma elérte a 133-at, ami 77-tel több az előző napinál.

A hatóságok közlése szerint a gazdasági helyzet miatt utcára vonulók követeléseit tárgyalásokkal igyekeznek kezelni, ugyanakkor több helyszínen - főként nyugati tartományokban - könnygázt vetettek be erőszakos utcai összecsapások során.. A hatóságok két halálesetről közöltek részleteket: közlésük szerint a biztonsági erők két tagja is életét vesztette, és több mint tizenkét ember megsebesült az összecsapásokban.

Although largely ignored by Western media, protests in Iran are in their 5th day and spreading. Protestors are throwing rocks while Iranian regime thugs are firing live ammo. No report yet on how many people have been killed. The Persians are not getting the support from the West… pic.twitter.com/XB0xsbasAQ — Jew in a Canoe ✡️?? memoir now available! (@WillieHandler) January 1, 2026

Jogvédő csoportok és aktivisták a közösségi médiában a biztonsági erők erőszakos fellépéséről számoltak be, miközben az állami média rongálásokról és "beépült elemek" akcióiról tudósított. Az állami televízió szerint több embert őrizetbe vettek, akiket Molotov-koktélok és házi készítésű fegyverek előállításával vádolnak.

Legutóbb 2022 végén törtek ki országos tüntetések az országban a rendőri őrizetben meghalt kurd nő, Mahszá Amini halála után.