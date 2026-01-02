ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Jair Bolsonaro hivatalban lévő brazil elnök beszél támogatóihoz egy Sao Goncalói-i kampányrendezvényen 2022. október 18-án. A brazíliai elnök- és parlamenti választások október 2-i első fordulójában a baloldali Lula da Silva volt brazil elnök a voksok 47,99 százalékával győzött, Bolsonaro a szavazatok 43,57 százalékát szerezte meg. A második fordulót október 30-án tartják.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda

Visszatért a börtönbe a volt elnök

Infostart / MTI

Kiengedték a kórházból csütörtökön a sérvműtéten átesett volt brazil elnököt; Jair Bolsonaro már visszatért a börtönbe, ahová a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt került.

A nap folyamán Alexandre de Moraes, a brazil legfelsőbb bíróság egyik tagja elutasította a 70 éves exelnök jogi képviselőinek indítványát, amelyben arra kérték a testületet, engedélyezze, hogy Bolsonaro „humanitárius okokból” házi őrizetben tölthesse le büntetése további részét.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt.

A volt államfőt a 2018-as kampánykörútján szúrták hasba, és azóta több műtéten is átesett, a legutóbbi orvosi beavatkozást pedig egy szövetségi bíró engedélyezte.

börtön

brazília

jair bolsonaro

