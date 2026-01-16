Futópad, szobabicikli: nagyobb börtöncellát kap a volt elnök

Brazília legfelsőbb bírósága elrendelte a korábbi elnök, Jair Bolsonaro áthelyezését. Eddig a szövetségi rendőrség főhadiszállásán tartották fogva, ezután viszont egy olyan börtönkomplexumba viszik, ahol „kedvezőbb feltételek” várják – írja a hvg.hu a Deutsche Welle alapján.

A 71 éves korábbi elnököt a jelenlegi 12 négyzetméteres cellából egy 54 négyzetméteres, hálószobával, nappalival, konyhával és fürdőszobával ellátott cellába helyezik át, amihez egy 10 négyzetméteres udvar is tartozik, amit szabadon látogathat. Emellett több időt kap majd a családja a látogatásokra, illetve a cellájába elhelyeznek fizioterápiás eszközöket is: futópadot és szobabiciklit.

Tavaly év végén pár nap alatt kétszer is műteni kellett a szélsőjobboldali vezetőt, mert nem tudta abbahagyni a csuklást. Nem sokkal korábban pedig sérv miatt operálták, tavaly áprilisban pedig bélműtétet végeztek rajta. A beavatkozásokra azért is volt szüksége, mert a 2018-as elnökválasztási kampánya során megkéselték, súlyosan megsérült. A mostani orvosi beavatkozást brazíliai legfelsőbb bíróság engedélyezte.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt.

Az ügyészek azzal vádolták, hogy puccsot tervezett utóda, Luiz Inácio Lula da Silva kormánya ellen, miután leváltották tisztségéből. A bíró elutasította Bolsonaro ügyvédeinek kérelmét, hogy egészségi okokból házi őrizetben töltse le büntetését. amit ismételt szabályszegéseivel és szökési kísérleteivel indokolt.