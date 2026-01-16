ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.72
usd:
332.16
bux:
121472.13
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jair Bolsonaro hivatalban lévő brazil elnök beszél támogatóihoz egy Sao Goncalói-i kampányrendezvényen 2022. október 18-án. A brazíliai elnök- és parlamenti választások október 2-i első fordulójában a baloldali Lula da Silva volt brazil elnök a voksok 47,99 százalékával győzött, Bolsonaro a szavazatok 43,57 százalékát szerezte meg. A második fordulót október 30-án tartják.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda

Futópad, szobabicikli: nagyobb börtöncellát kap a volt elnök

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Jair Bolsonaro, a puccskísérlet miatt 27 évre ítélt korábbi brazil elnök saját fürdőszobát, konyhát, futópadot, szobabiciklit és udvart is kap.

Brazília legfelsőbb bírósága elrendelte a korábbi elnök, Jair Bolsonaro áthelyezését. Eddig a szövetségi rendőrség főhadiszállásán tartották fogva, ezután viszont egy olyan börtönkomplexumba viszik, ahol „kedvezőbb feltételek” várják – írja a hvg.hu a Deutsche Welle alapján.

A 71 éves korábbi elnököt a jelenlegi 12 négyzetméteres cellából egy 54 négyzetméteres, hálószobával, nappalival, konyhával és fürdőszobával ellátott cellába helyezik át, amihez egy 10 négyzetméteres udvar is tartozik, amit szabadon látogathat. Emellett több időt kap majd a családja a látogatásokra, illetve a cellájába elhelyeznek fizioterápiás eszközöket is: futópadot és szobabiciklit.

Tavaly év végén pár nap alatt kétszer is műteni kellett a szélsőjobboldali vezetőt, mert nem tudta abbahagyni a csuklást. Nem sokkal korábban pedig sérv miatt operálták, tavaly áprilisban pedig bélműtétet végeztek rajta. A beavatkozásokra azért is volt szüksége, mert a 2018-as elnökválasztási kampánya során megkéselték, súlyosan megsérült. A mostani orvosi beavatkozást brazíliai legfelsőbb bíróság engedélyezte.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt.

Az ügyészek azzal vádolták, hogy puccsot tervezett utóda, Luiz Inácio Lula da Silva kormánya ellen, miután leváltották tisztségéből. A bíró elutasította Bolsonaro ügyvédeinek kérelmét, hogy egészségi okokból házi őrizetben töltse le büntetését. amit ismételt szabályszegéseivel és szökési kísérleteivel indokolt.

Kezdőlap    Külföld    Futópad, szobabicikli: nagyobb börtöncellát kap a volt elnök

börtön

brazília

jair bolsonaro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

A Kossuth rádióban kezdett a miniszterelnök. Szerinte a hópróbát kiállta az ország, a hidegben a fűtéshez használt fa hiánya miatt nem halhat meg senki. Szólt még az Ukrajna-támogatási csomagról: az ukrán tónus „bicskanyitogató”, Brüsszel pedig „kitapos és kiprésel mindenkiből minden pénzt”, ehhez Magyarországgal szembeni követeléslista is társul, aminek elutasítására irányul a Nemzeti Petíció – mondta.
 

Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Határozottan állítja a NATO-tagállam: az orosz katonai hírszerzés állt a súlyos szabotázsakció mögött

Határozottan állítja a NATO-tagállam: az orosz katonai hírszerzés állt a súlyos szabotázsakció mögött

Állítólag az orosz katonai hírszerzéshez (GRU) köthető személyek álltak egy 2024-ben elkövetett gyújtogatási kísérlet mögött, amelynek célpontja egy, az ukrán hadseregnek beszállító litvániai üzem volt - közölték pénteken litván tisztviselők a Reuters tudósítása alapján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen olasz paradicsomszószt? Meg ne edd, azonnal vidd vissza a boltba!

Te is vettél ilyen olasz paradicsomszószt? Meg ne edd, azonnal vidd vissza a boltba!

Az NKFH figyelmezteti a vásárlókat, hogy a termék egyes tételei súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan Nobel Peace Prize winner presents her medal to Trump

Venezuelan Nobel Peace Prize winner presents her medal to Trump

Trump thanked Venezuelan opposition leader María Corina Machado, calling it "a wonderful gesture of mutual respect".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 10:14
Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki
2026. január 16. 09:19
Putyin akár az atomcsapásig is elmenne, ha bajba kerül – mondja a volt tanácsadója
×
×
×
×