ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.36
usd:
327.73
bux:
0
2025. december 31. szerda Szilveszter
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Szörnyű vonatbaleset történt a híres romvárosnál

Infostart / MTI

Két turistavonat ütközött össze frontálisan helyi idő szerint kedden Peru délkeleti részén, a híres Machu Picchu erődítményhez vezető úton, legalább egy ember meghalt, negyvenen megsérültek – közölték a hatóságok.

A halálos áldozat az egyik mozdonyvezető volt – közölte a cuscói regionális ügyészség. A sérültek állampolgársága egyelőre nem ismert.

Machu Picchu, amely 1983 óta a világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad, köztük sok külföldit. Az inkák híres városába a látogatók előbb vonattal, majd busszal jutnak el.

A baleset helyi idő szerint 13 óra 20 perckor történt az Ollantaytambo és Machu Picchu közötti egyirányú vasútvonalon, az andoki Cusco régióban.

A vasútvonal koncessziós jogosultja, a Ferrocarril Transandino társaság közölte, hogy „a két vonat, az Inca Rail és a PeruRail üzemeltetőinek szerelvénye ütközött össze, ami emberáldozatokat és anyagi károkat követelt”.

Az ügyészség közölte, hogy dolgozik a vonaton utazó utasok számának megállapításán. Egy egészségügyi tisztviselő szerint mintegy 20 ember állapota viszonylag súlyos. Egy rendőrtiszt hozzáfűzte, hogy a sérültek között külföldi turisták is vannak.

Az AFP francia hírügynökség által közölt képek szerint a mozdonyok megrongálódtak, a pálya közelében könnyebben sérült utasok is láthatók.

Kezdőlap    Külföld    Szörnyű vonatbaleset történt a híres romvárosnál

turizmus

vonat

vonatbaleset

peru

ütközés

machu picchu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az év utolsó éjszakáján sem álltak le a támadások: lángokban Odessza és az orosz olajfinomítók - Háborús híreink szerdán

Az év utolsó éjszakáján sem álltak le a támadások: lángokban Odessza és az orosz olajfinomítók - Háborús híreink szerdán

Az év utolsó éjszakáján is zúgtak a drónok Ukrajna felett: az oroszok Odesszát, az ukránok Krasznodár Kraj olajfinomítóját és az orosz főváros áramfejlesztőit támadták. Továbbra is áll a bál a Vlagyimir Putyin elnöki rezidenciáját ért állítólagos ukrán támadás miatt: bár Moszkva mindezidáig semmilyen érdemi bizonyítékot nem szolgáltatott, Donald Trump állítólag nagyon dühös a fejlemények miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre kevés otthontulaj számított: komoly változás jön 2026-tól, fájdalmas rezsiárakat hozhat magával

Erre kevés otthontulaj számított: komoly változás jön 2026-tól, fájdalmas rezsiárakat hozhat magával

A szakértők szerint a karbonvám bevezetése több mint 60%-kal csökkentheti Ukrajna EU-ba irányuló áramexportját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eurostar and Channel Tunnel services returning to normal after power supply disruption

Eurostar and Channel Tunnel services returning to normal after power supply disruption

A power supply problem caused major disruption on Tuesday, but services on LeShuttle and Eurostar seem to be back on track.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 31. 09:39
Zelenszkij Trumppal és Putyinnal is találkozna
2025. december 30. 18:46
A CDU-t és az AfD-t kényeztették idén leginkább a német adományozók
×
×
×
×