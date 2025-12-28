ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 28. vasárnap Kamilla
Donald Trump amerikai elnök (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) találkozója a floridai Palm Beachben lévõ Mar-a-Lago rezidencián 2025. december 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump már látja a békemegállapodást

Infostart / MTI

Donald Trump szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások végső szakaszában járnak. Az amerikai elnök erről Volodimir Zelenszkij társaságában beszélt, amikor floridai rezindenciáján fogadta az ukrán államfőt vasárnap.

Donald Trump a kétoldalú tárgyalás megkezdése előtt újságírók kérdéseire válaszolva a többi között kifejtette, hogy amennyiben most nem jutnak sikerre, akkor a háború "még hosszú ideig tart majd".

Ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy gyorsan haladnak a megbeszélések, amelyet megalapoz az is, hogy - szavai szerint - "az ukrán emberek a háború végét akarják, az orosz emberek a háború végét akarják, és két vezetőjük is le akarja zárni a háborút". Donald Trump a tárgyalási folyamatot "összetettnek" minősítette, de nem annyira, hogy ne lehetne megoldani.

Az amerikai elnök közölte, hogy miután felálltak a tárgyalóasztaltól, ismét telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai és az orosz elnök Volodimir Zelenszkij érkezését megelőzően is beszélt egymással, amit Donald Trump "jónak és produktívnak" minősített.

Donald Trump szavai szerint Volodimir Zelenszkij társaságában az európai vezetőket is tájékoztatják majd megbeszélésük eredményéről.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol a legutóbbi orosz légitámadásról Kijev ellen, Donald Trump úgy válaszolt, hogy tudomása szerint Ukrajna is végrehajtott néhány erőteljes támadást Oroszország ellen. Megjegyezte, hogy számára ez elfogadható, hiszen a két fél háborúban áll egymással. Ennek lezárása a cél - hangoztatta.

Volodimir Zelenszkij megérkezésekor köszönetet mondott Donald Trumpnak, és azt hangoztatta, hogy az elmúlt egy hónapban sikerült előrehaladást elérni a háború lezárása felé vezető úton.

Részletek említése nélkül megerősítette, hogy beszélnek majd a területi engedmények kérdéséről. Hozzátette, hogy azt a 20 pontos tervezet, amelyet szeretne megvitatni az amerikai elnökkel, "90 százalékban" a két ország tárgyalódelegációjának közös munkája nyomán jött létre.

A tárgyalóteremben készült felvételek szerint a Donald Trump vezette amerikai tárgyalódelegációnak tagja Jared Kushner és Steve Witkoff, aki az elmúlt hetekben az elnök megbízottjaként tárgyalt az ukrán és az orosz küldöttségekkel. Amerikai oldalon ott ült az asztalnál Marco Rubio külügy-, Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Daniel Caine tábornok, az amerikai hadsereg vezérkarának főnöke, Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Stephen Miller, elnöki politikai tanácsadó.

Ukrán oldalon többek mellett Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló, az ukrán nemzetbiztonsági bizottság elnöke, korábbi védelmi miniszter ült Volodimir Zelenszkij mellett.

