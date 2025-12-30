ARÉNA - PODCASTOK
Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtónyilatkozatot tesz a moszkvai Kremlben 2025. május 11-én. Putyin kijelentette, hogy Oroszország azt javasolja Ukrajnának, hogy május 15-én Isztambulban előfeltételek nélkül folytassák a 2022-ben megszakadt közvetlen tárgyalásokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Vlagyimir Putyin megfogalmazta az első fontosabb orosz katonai célt 2026-ra

Infostart / MTI
Az elnök az orosz hadsereg parancsnokaival tanácskozott, akik arról számoltak be neki, hogy idén 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá Ukrajnában, az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, hanem a védelem megerősítésére összpontosítanak az utóbbi időben.

Mindenhol visszavonulnak az ukrán fegyveres erők a harci érintkezési vonal mentén – jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz hadsereg parancsnokaival megtartott tanácskozáson. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a donyecki régióbeli Sziverszk felszabadítása és a Kosztyantinivka városban elért sikerek megteremtik a további előrenyomulás előfeltételeit a donyecki régióban. Utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a „biztonsági övezet” létrehozását a határ mentén.

Valerij Geraszimov vezérkari főnök arról számolt be, hogy az orosz fegyveres erők szinte az egész fronton támadnak, és csak decemberben több mint 700 négyzetkilométert vettek az őrizetük alá.

Ezt az év legerősebb havi előrenyomulási mutatójának nevezte.

Valerij Geraszimov szerint 2025-ben 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá, az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, és a védelem megerősítésére összpontosítanak. A tábornok elmondta: a donyecki régióban befejeződött Bohuszlavka és Dibrove felszabadítása, folytatódik Kosztyantinivka és Liman elfoglalása.

A vezérkari főnök beszámolója szerint a Kelet csapatcsoportosítás támad Zaporizzsja megyében, a Nyugat folytatja az ukrán erők megsemmisítését Kupjanszktól keletre, a Központ pedig Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) bevétele után széles fronton folytatja az offenzívát. Az Oszkil folyó bal partján felére csökkent az ukrán ellenőrzés alatt álló terület. Az Észak csapatcsoportosítás szerinte folytatja a „biztonsági övezet” bővítését Szumi és Harkiv megyében.

Az orosz parancsnokok arról tettek jelentést, hogy az orosz hadsereg kevesebb mint 20 kilométerre megközelítette Szumi megyeszékhelyt és az azonos elnevezésű régióban kialakított „biztonsági sáv” jelenleg 16 kilométer mély és 60 kilométer hosszú. A Nyugat a tábornokok szerint január-februárban tervezi befejezni a Kupjanszktól keletre körülzárt ukrán erők felszámolását. A Dél folytatja a Kosztyantinivka északkeleti külvárosának elfoglalást és a város 45 százaléka már orosz ellenőrzés alá került.

A beszámolók szerint a Dnyeper csapatcsoport egységei 15 kilométerre közelítették meg Zaporizzsja déli külvárosát, Lukjanyivszkét elfoglalták és hamarosan befejezik Primorszke birtokbavételét.

Andrej Belouszov védelmi miniszter hangsúlyozta, a fronton a tervezettnél gyorsabban haladnak előre az orosz csapatok. Az Ukrajnával határos Belgorod megyében a nap folyamán öt polgári személy sebesült meg ukrán dróntámadások következtében.

