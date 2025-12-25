ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389
usd:
330.1
bux:
0
2025. december 25. csütörtök Eugénia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az airBaltic lett légitársaság CS300 típusú repülőgépének hajtóműve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2019. március 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Baj volt a Budapest-Bécs repülőjáraton, kellemetlen döntést kellett hozni

Infostart

A jégmentesítő rendszerrel kapcsolatos problémák miatt az Austrian Airlines megbízásából közlekedő Air Baltic repülőgépének kedd este meg kellett szakítania az útját. Az érintett járat az AUA 639-es járata volt Bécsből Budapestre – írta a Kurier című osztrák napilap.

Az Austrian Airlines több Air Baltic repülőgépet üzemeltet. Ezek egyike - egy Airbus A220-300-as - a szlovák fővárostól, Pozsonytól délkeletre az OS 639-es járat eltért az eredetileg tervezett útvonaltól, és kezdetben egy ideig körözött.

A beszámolók szerint az AUA 639-es járata este 9:56-kor landolt ismét Budapest helyett Bécsben - írja az osztrák lap alapján autoszektor.hu.

„A visszatérésről azért döntöttünk, mert a budapesti javítás rövid időn belül nem lett volna lehetséges. Az utasokat ezután az Air Baltic pótlógépével szállították vissza késéssel Budapestre – mondta az AUA szóvivője – írja a Kurier.

Kezdőlap    Külföld    Baj volt a Budapest-Bécs repülőjáraton, kellemetlen döntést kellett hozni

budapest

bécs

légiközlekedés

austrian airlines

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Koncertekkel ünneplik januárban a hegedűt

Koncertekkel ünneplik januárban a hegedűt
Tizenegy koncert, húsznál is több, hegedűre írott mű a magyar hegedűművészek kiválóságainak előadásában – a Concerto Budapest így ünnepli a hangszert január 9. és 11. között az évad legnagyobb tematikus fesztiválján a Zeneakadémián és a Budapest Music Centerben.
Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot

Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot

A magyar e-kereskedelmi forgalom meghatározó szereplőjévé vált a kínai központú Temu, amely a belföldi rendelések tizedét tudhatja magáénak. A platform népszerűségét azonban jelentősen befolyásolhatják az Európai Unió tervezett vámszabályozási módosításai.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak

Gigantikus üzlet köttetett: kínai óriáscég kebelezett be egy teljes vállalatot, amellyel valódi kincsekhez jutottak

A kínai állami bányavállalat, a Csiangszi Copper 1,2 milliárd dollárért felvásárolja a londoni tőzsdén jegyzett SolGoldot, és ezzel megszerzi az ellenőrzést az ecuadori Cascabel réz-, arany- és ezüstbánya-projekt felett - számolt be a Nikkei Asia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie

Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie

A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

Officials discover a million more documents potentially related to Epstein case

The US Department of Justice says reviewing the material could delay the full release of Epstein documents by a "few more weeks".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 25. 07:45
Elhunyt az ukrán legenda
2025. december 24. 17:21
Megszólalt a Kreml, miután Zelenszkij beszámolt az új, 20 pontos béketervről
×
×
×
×