Baj volt a Budapest-Bécs repülőjáraton, kellemetlen döntést kellett hozni

Az Austrian Airlines több Air Baltic repülőgépet üzemeltet. Ezek egyike - egy Airbus A220-300-as - a szlovák fővárostól, Pozsonytól délkeletre az OS 639-es járat eltért az eredetileg tervezett útvonaltól, és kezdetben egy ideig körözött.

A beszámolók szerint az AUA 639-es járata este 9:56-kor landolt ismét Budapest helyett Bécsben - írja az osztrák lap alapján autoszektor.hu.

„A visszatérésről azért döntöttünk, mert a budapesti javítás rövid időn belül nem lett volna lehetséges. Az utasokat ezután az Air Baltic pótlógépével szállították vissza késéssel Budapestre – mondta az AUA szóvivője – írja a Kurier.