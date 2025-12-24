Megszólalt a Kreml, miután Zelenszkij beszámolt az új, 20 pontos béketervről

A béketervekről szóló egyeztetések sorában a floridai Miamiban tárgyalt egymással az amerikai és az ukrán delegáció. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezután arról beszélt, hogy Washington több lényeges dologban is változtatott az eddigi álláspontján, és ismertetett egy 20 pontos tervet. Állítása szerint már csak két rendezetlen pont van az amerikai-ukrán viszonylatban, bár ezek jelentős, nehéz és összetett kérdések.

A Reuters idézte Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét, aki közölte: Kirill Dmitrijev küldött tájékoztatta Putyint a miami útról, amelynek célja a Trump megbízottjaival való kapcsolatfelvétel volt.

Peszkov azonban nem kívánta elárulni Oroszország reakcióját a nyilvánosságra került tervvel kapcsolatban, mondván, a Kreml nem fog a médián keresztül kommunikálni.

„Az orosz fél álláspontjának minden fő paramétere jól ismert amerikai kollégáink számára” – mondta az újságíróknak.

A Reuters emlékeztetett: az orosz erők 2025-ben naponta 12-17 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajna területén. Ukrajna és európai szövetségesei időközben attól tartanak, hogy Trump elárulhatja Ukrajnát, és az európai hatalmakra hagyhatja a Ukrajna támogatásának számláját.

Donald Trump, aki azt szeretné, ha béketeremtőként emlékeznének rá, többször is elmondta, hogy az ukrajnai háború – amely a második világháború óta a legvéresebb háború Európában – befejezése elnöksége legnehezebben elérhető külpolitikai célja.