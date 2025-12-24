ARÉNA - PODCASTOK
Cathedral Square, aka Sobornaya Square, is the central square of the Moscow Kremlin, a historic fortified complex at the heart of Moscow, overlooking the Moskva River. It is the best known of Russian citadels and includes five palaces, four cathedrals, and the enclosing Kremlin Wall with Kremlin towers. The complex serves as the official residence of the President of the Russian Federation. View of the Moscow International Business Center (aka Moskve-City) behind, on the left. Soltan FrĂŠdĂŠric/Getty Images
Nyitókép: Soltan Frédéric/Getty Images

Megszólalt a Kreml, miután Zelenszkij beszámolt az új, 20 pontos béketervről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták Donald Trump elnök küldötteivel folytatott megbeszélésekről az Egyesült Államok egy lehetséges ukrán békemegállapodásra vonatkozó javaslataival kapcsolatban, és Moszkva most kialakítja álláspontját – közölte a Kreml.

A béketervekről szóló egyeztetések sorában a floridai Miamiban tárgyalt egymással az amerikai és az ukrán delegáció. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezután arról beszélt, hogy Washington több lényeges dologban is változtatott az eddigi álláspontján, és ismertetett egy 20 pontos tervet. Állítása szerint már csak két rendezetlen pont van az amerikai-ukrán viszonylatban, bár ezek jelentős, nehéz és összetett kérdések.

A Reuters idézte Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét, aki közölte: Kirill Dmitrijev küldött tájékoztatta Putyint a miami útról, amelynek célja a Trump megbízottjaival való kapcsolatfelvétel volt.

Peszkov azonban nem kívánta elárulni Oroszország reakcióját a nyilvánosságra került tervvel kapcsolatban, mondván, a Kreml nem fog a médián keresztül kommunikálni.

„Az orosz fél álláspontjának minden fő paramétere jól ismert amerikai kollégáink számára” – mondta az újságíróknak.

A Reuters emlékeztetett: az orosz erők 2025-ben naponta 12-17 négyzetkilométernyi területet foglaltak el Ukrajna területén. Ukrajna és európai szövetségesei időközben attól tartanak, hogy Trump elárulhatja Ukrajnát, és az európai hatalmakra hagyhatja a Ukrajna támogatásának számláját.

Donald Trump, aki azt szeretné, ha béketeremtőként emlékeznének rá, többször is elmondta, hogy az ukrajnai háború – amely a második világháború óta a legvéresebb háború Európában – befejezése elnöksége legnehezebben elérhető külpolitikai célja.

