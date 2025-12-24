ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.57
usd:
330.24
bux:
0
2025. december 24. szerda Ádám, Éva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: elképzelhető, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév

Infostart

A miniszterelnökkel a Magyar Nemzetben jelent meg interjú, amelyben többek között azt is elárulta, mire a legbüszkébb a 16 éves kormányzás időszakából.

A beszélgetés kezdéseként az ukrajnai háború volt a téma, amellyel kapcsolatban kiderült, hogy Orbán Viktor szerint nem lehet kizárni, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév. A brüsszeli EU-csúcson a háborúhoz kerültünk közelebb, annyit sikerült elérni, hogy lassult a háborúba sodródás üteme. Ismét hangsúlyozta: ma Európában újra két tábor van, a háborús párt és a békepárt. Jelenleg a háborúpárti erők vannak fölényben. Brüsszel háborút, Magyarország békét akar.

„A látszat szerint az ukrán–orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény.

A valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása. Ez a folyamat már a 2000-es évek közepén elindult, majd a pénzügyi válságra adott rossz válaszok felgyorsították. Húsz évvel ezelőtt az Európai Unió és az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye nagyjából azonos szinten volt. Ma Amerika az egekben van, Európa pedig lefelé csúszik. A világ egykori mintaadó kontinense néhány év alatt megmosolygott, komolytalan szereplővé vált” – fejtette ki a kormányfő. Szerinte zért szervezik hadigazdasággá Európát, ez egy jól ismert történelmi reflex: ha nem tudják felvenni a versenyt a gyorsabban fejlődő térségekkel, hadigazdasággal próbálnak növekedést generálni.

Úgy látja, most egy teljesen új világ van kialakulóban. A pénzügyi, katonai és politikai hatalom újraelosztása zajlik, ami akár háborút is fellobbanthat. Az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Euró­pa és az Európai Unió hanyatlásának a következménye.

„Euró­pa háborús útra lépett, amerikai nyomásra is. A Biden-adminisztráció beavatkozása döntötte el a vitát a háborúpártiak javára. Ma meg az új elnök békét akar. Ez intő jel. Európának nem szabad az amerikai belpolitikai ciklusokra építenie a saját stratégiai döntéseit.

Fontosak az amerikai kapcsolatok, de európai ügyekben kizárólag európai érdekekből szabad kiindulni”

– figyelmeztetett.

Zűrzavar uralkodik ma Brüsszelben. Ha nem történik gyors, mélyreható újjászervezés – ami lehetséges lenne –, akkor a szétesés elér egy pontot, és onnan már nem lesz visszaút – értékelt Orbán Viktor. Példaként hozta a zöld átállás elbukott ügyét (például hogy meghirdették, 2035-től nem lehet hagyományos meghajtású autókat gyártani, majd amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez képtelenség, visszakoztak) és a migrációt.

„Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért napi egymillió euróra büntetnek minket. A lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel” – fogalmazott.

Azt is mondta, hogy

Ukrajna uniós tagsága sosem fog megvalósulni,

ez nem reális, és nem is jelentene védelmi garanciát. „Ukrajna fenntartása energiát és erőforrásokat szív el Európától. Ukrajnával minden nap gyengébbek vagyunk” – tette hozzá.

„A mi feladatunk az, hogy miközben az unió hanyatlik, Magyarország fejlődjön. Ez komoly politikai és szellemi kihívás”, különösen a háború és az amiatt hozott szankciók okozta gazdasági nehézségek közepette – közölte.

Ezután a belpolitika volt a téma.

„A három bűn, ami Nyugat-Európát tönkretette: a globális nagytőke érdekeinek elsőbbsége az emberekével szemben; a migránsok beengedése és betelepítése; és a gyerekek átnevelése a woke- és genderideológia jegyé­ben. Mi mindhármat elutasítjuk. Ma ez a nemzeti szuverenitás lényege. Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország adja föl az ellenállást, és legyen olyan, mint ők. A Tisza Párt is ezt képviseli. Ez egy régi történet. Most ennek egy újabb kiadását éljük” – fejtette ki a véleményét Orbán Viktor, megjegyezve: „azt kell elhitetni az emberekkel, hogy csak akkor javulhat az életük, ha letapossák azokat, akik a brüsszeli megváltás útjában állnak. Ezek lennénk mi”.

Megkérdezték, a kormányfő 16 év kormányzás után mire a legbüszkébb.

„Az elmúlt években például három Nobel-díj került Magyarországra, és ez egyszerűen csodálatos. Az országépítés sikereivel visszaadtuk az ország és a magyarok önbecsülését. Megmutattuk, hogy mi nem a vereség és a meghátrálás népe vagyunk, győzhetünk is, és győzni is fogunk a magyar balsors fölött. De ha egy dolgot kellene mondanom: ha 2010-ben nem alakítjuk át a Magyarországot, ma kétszázezerrel kevesebb magyar gyermek élne ebben az országban. Ennyivel több gyerek ül ma karácsonykor a fenyőfák alatt. Mi lehetne ennél fontosabb?” – mondta.

A magyaroknak karácsonyra egy egyszerű keresztény tanítással üzente: szeressék felebarátjukat, mint önmagukat.

„Most nem az első, hanem a második felére figyelek: szeresd önmagadat. Ez nem önimádatot vagy öndicséretet jelent, hanem azt, hogy értékeljük, amit elértünk, és nem becsüljük alá a saját életünk eredmé­nyeit. Az egyben tartott család, a rendesen felnevelt és kitanított gyerek, a kitartás a barátaink mellett, szüleink szeretetteljes végigkísérése az útjukon, a megszerzett és megtartott munkahely, a saját otthon, a magabiztos, maga ura élet, a hazáért vállalt bármilyen áldozat, ez mind ok az önbecsülésre.

A helyes önismeret hozza el az önbecsülést, az önbecsülés pedig a másik ember sikereinek és eredményeinek elismerését, vagyis a felebarát iránti szeretetet. Nem látok más utat, amely elvezetné a magyarokat a békességhez”

– zárult a beszélgetés.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: elképzelhető, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév

ukrajna

gazdaság

orbán viktor

háború

béke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ősi ösztöneinknek engedünk a karácsonyi túlevéssel, ám ez leküzdhető

Ősi ösztöneinknek engedünk a karácsonyi túlevéssel, ám ez leküzdhető

Tóth Tamás táplálkozási szakértő az InfoRádióban arról beszélt, hogy vannak módszerek, amelyekkel azok is átvészelhetik drasztikus súlygyarapodás nélkül az ünnepeket, akik egyébként sem étkeznek és élnek túl egészségesen. Ha viszont megtörtént a baj, és „bűnbe estünk”, akkor sincs minden veszve.
 

Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Erdő Péter: legalább a Kisjézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást!

VIDEÓ
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hirtelen fordult a forint árfolyama

Hirtelen fordult a forint árfolyama

Miközben a nemzetközi piacokon kedvező a hangulat (az amerikai tőzsdék új történelmi csúcsra mentek), a forint nem teljesít jól a mai munkaszüneti napon. A hajnali órákban toltak egyet az euró-forint kurzuson, és ezzel az árfolyam a 391,50-es szinten is járt. Mivel ma a hazai bankközi piac zárva van, az illikvid kereskedésben érzékenyen tud reagálni a kurzus.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szörnyű tragédia: holtan találták az edzőtáborban a sílövőt, mindenki csak találgat

Szörnyű tragédia: holtan találták az edzőtáborban a sílövőt, mindenki csak találgat

Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Ukrainian withdrawal from the East possible in latest peace plan

Zelensky says Ukrainian withdrawal from the East possible in latest peace plan

On the key question of Ukraine's eastern Donbas, Zelensky says a "free economic zone" is a potential option.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 24. 11:04
Nagy újdonság az egészségügyben: emlékeztető üzeneteket fognak kapni a betegek
2025. december 24. 09:55
„Az állattartás nem romantikus jelenetek sorozata”
×
×
×
×