ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.06
usd:
331.64
bux:
110913.44
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Árverésen kínálják Benito Mussolini olasz diktátor egykori nyaralóját, az Adriai-tenger partján fekvő Riccionében található Villa Mussolinit.
Nyitókép: Wikipédia

Elárverezik az egykori fasiszta diktátor egyik nyaralóját

Infostart / MTI

Árverésen kínálják Benito Mussolini olasz diktátor egykori nyaralóját, az Adriai-tenger partján fekvő Riccionében található Villa Mussolinit. Az ajánlatok benyújtásának határideje hétfőn jár le, a város önkormányzata pedig jelezte, hogy indul az árverésen.

A történelmi jelentőségű villa az elmúlt évtizedekben Riccione kulturális életének fontos helyszínéül szolgált: kiállításoknak, művészeti projekteknek és rendezvényeknek adott otthont, és a helyi hatóságok szerint jelentős turisztikai látványosságnak számít. A városvezetés rendkívül fontosnak nevezte, hogy az épület további sorsáról helyben szülessen döntés.

„Miután az önkormányzat évtizedeken át kölcsönből működtette a villát, a befektetés mellett döntöttünk, hogy minden polgár örökségévé váljon” – írta Daniela Angelini, Riccione polgármestere hétfőn kiadott közleményében. „A Villa Mussolini nemcsak értékes épület, hanem az identitásunk része is, amit meg kell őriznünk és erősítenünk kell” – tette hozzá.

Az ingatlan az 1890-es években, a századforduló adriai tengerparti villáira jellemző stílusban épült.

Többször cserélt gazdát, mígnem 1934-ben Mussolini felesége, Rachele megvásárolta, ezt követően pedig a család nyaralójaként használták. A második világháború után az épület állami tulajdonba, majd később egy alapítványhoz került, 2005-től pedig Riccione önkormányzata használja és működteti.

Egyelőre nem közöltek információkat arról, hány ajánlat érkezett az árverésre, és az sem ismert, milyen áron cserélhet gazdát az épület. Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat január végén bontják fel.

Kezdőlap    Külföld    Elárverezik az egykori fasiszta diktátor egyik nyaralóját

diktátor

fasiszta

benito mussolini

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új kéthónapos mélyponton a forint, karácsony előtt nagy a rángatás

Új kéthónapos mélyponton a forint, karácsony előtt nagy a rángatás

A forint az év vége felé közeledve jobban kitett a nemzetközi devizapiaci mozgásoknak, az elmúlt napokban a dollár globális gyengülése és az euró fokozatos erősödése határozta meg a keresztárfolyamokat. A hazai deviza ezekhez igazodva inkább követő szerepben maradt, de érezhető a jegybank lazább monetáris politikára tett utalásainak is a hatása. A forint aztán délelőtt gyorsan felszúrt miután megjelent Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy interjúja, amelyben ismét a kamatcsökkentéseket sürgette. A keddi kereskedésben a befektetők figyelme elsősorban a makroadatokra és az ünnepek előtti, alacsonyabb likviditásból fakadó rövid távú kilengésekre irányul.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő csalást leplezett le az MNB: súlyos bírság lett a vége

Elképesztő csalást leplezett le az MNB: súlyos bírság lett a vége

Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 13:50
Betörőnek nézte a saját bethlehemi dekorációját
2025. december 23. 12:54
Aggasztó számok: már több millió embert döntött le a lábáról a legújabb influenza
×
×
×
×