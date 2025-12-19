ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Parlament elnökével tartott kijevi sajtóértekezleten 2025. szeptember 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Infostart / MTI

Az orosz vagyon befagyasztva maradásának is örül Volodimir Zelenszkij.

Köszönetét fejezte ki pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió által Ukrajnának a 2026-27-es évben nyújtandó, összesen 90 milliárd eurós támogatásáért, amelyről az Európai Tanács brüsszeli ülésén hoztak döntést.

Az X-en közzétett üzenetében Zelenszkij jelentős támogatásnak nevezte az összeget, amely, mint hangsúlyozta, komolyan erősíti az ukrán ellenállóképességet.

"Fontos, hogy az orosz eszközök befagyasztva maradnak és az is, hogy Ukrajna pénzügyi biztonsági garanciához jutott az elkövetkezendő évekre; köszönöm az eredményt és az egységet. Együtt védelmezzük a kontinensünk jövőjét" - tette hozzá az elnök.

Az Európai Tanács döntését a testület elnöke, António Costa jelentette be, hozzátéve, hogy a hitelt sürgősséggel nyújtják Ukrajnának az ország azonnali pénzügyi szükségleteire. Hangsúlyozta: az EU fenntartja magának a jogot, hogy a zárolt orosz vagyont jóvátételi célokra felhasználja, és folytatja a munkát hitelmechanizmusok kialakításán.

