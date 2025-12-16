Majdnem ütközött egy utasszállító és egy katonai repülőgép Venezuela fölött

A jetBlue nevű amerikai fapados légitársaság egyik menetrend szerinti járata kis híján összeütközött az amerikai légierő egyik üzemanyagszállító repülőgépével Venezuela felett pár nappal azután, hogy az amerikai hadsereg elfoglalt egy üzemanyagszállító tankerhajót az ország partjainál – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A Curaçaóból induló utasszállító repülőgép leállította emelkedését, hogy elkerülje az ütközést a katonai repülőgéppel, bár a két gép közötti távolság ismeretlen, ugyanis a légierő repülőjének helyinformációkat továbbító transzponderje nem volt bekapcsolva.

A légitársaság közölte a lappal, hogy az utasszállító személyzete jelentette az esetet, a társaság pedig „részt vesz minden vizsgálatban”. A pilóta az esetet követően azt mondta az irányítóközpontnak: „Majdnem ütközés történt itt fenn a levegőben. Közvetlenül a repülési útvonalunkon haladtak el. (…) Nincs bekapcsolva a transzponderük, ez felháborító!” A pilóta szerint a légierő repülőgépe ezután a venezuelai légtérbe repült.

A CBS News számára adott nyilatkozatában egy szóvivő elmondta, hogy a légierő tudomásul vette az esetet, és jelenleg vizsgálja az ügyet.

„A katonai repülőgépek személyzete magasan képzett szakemberekből áll, akik a megállapított eljárásoknak és a vonatkozó légtérre vonatkozó követelményeknek megfelelően végzik munkájukat. A biztonság továbbra is elsődleges fontosságú, és a megfelelő csatornákon keresztül dolgozunk a helyzetet övező tények felmérésén” – mondtsa a szóvivő.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága novemberben adott ki figyelmeztetést, melyben arra kérte az amerikai légi járműveket, hogy legyenek óvatosan Venezuela légterében a biztonsági helyzet romlása és a venezuelai és környékbeli fokozott katonai tevékenység miatt.

Ismét hajókat támadott Amerika

Három, a gyanú szerint kábítószert szállító hajóra mért légicsapást hétfőn a Csendes-óceánon, Venezuela partjainak közelében, nemzetközi vizeken az amerikai hadsereg. A légicsapásokban nyolc emberrel végeztek – közölte az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

„A hírszerzés megerősítette, hogy a hajók a kábítószerszállító útvonalon haladtak a Csendes-óceán keleti részén, és részt vettek a kábítószer-kereskedelemben” – írta hétfőn az X közösségi üzenetküldő platformon a hadsereg.

A SOUTHCOM közlése szerint az első légicsapásban három, a másodikban kettő, a harmadik légicsapásban pedig ugyancsak három férfi halt meg.

Mióta Donald Trump elnök szeptemberben katonai műveletet indított a régióból származó kábítószer-csempészet ellen, az amerikai hadsereg több mint 20 hajót támadott meg Venezuela közelében, a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. A katonai akciókban – az amerikai média összesítései szerint – mintegy 90 ember vesztette életét. Az amerikai kormány szerint drogkereskedőkkel végeztek, akiket Washington „terroristának” tart.

Kingsley Wilson, a Pentagon sajtótitkára december elején kijelentette, hogy a régióban folytatott amerikai katonai akciók mind az amerikai, mind a nemzetközi jog szerint törvényesek, és minden intézkedésünk megfelel a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogszabályoknak. Az ENSZ emberi jogi szakértői azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a katonai akciók sérthetik a nemzetközi jogot.

Trump elnök azt is bejelentette, hogy a tengeri akciók után hamarosan a venezuelai szárazföldön is csapást akarnak mérni a kábítószer-kereskedelemre.