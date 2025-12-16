ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.15
usd:
327.46
bux:
109701.96
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A jetBlue légitársaság egyik utasszállító repülőgépe.

Majdnem ütközött egy utasszállító és egy katonai repülőgép Venezuela fölött

Infostart

Nem tudni, milyen közel repült el egymáshoz a két gép, mert a katonai repülő helymeghatározója nem volt bekapcsolva, de a polgári gép pilótája nagyon felháborodott.

A jetBlue nevű amerikai fapados légitársaság egyik menetrend szerinti járata kis híján összeütközött az amerikai légierő egyik üzemanyagszállító repülőgépével Venezuela felett pár nappal azután, hogy az amerikai hadsereg elfoglalt egy üzemanyagszállító tankerhajót az ország partjainál – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A Curaçaóból induló utasszállító repülőgép leállította emelkedését, hogy elkerülje az ütközést a katonai repülőgéppel, bár a két gép közötti távolság ismeretlen, ugyanis a légierő repülőjének helyinformációkat továbbító transzponderje nem volt bekapcsolva.

A légitársaság közölte a lappal, hogy az utasszállító személyzete jelentette az esetet, a társaság pedig „részt vesz minden vizsgálatban”. A pilóta az esetet követően azt mondta az irányítóközpontnak: „Majdnem ütközés történt itt fenn a levegőben. Közvetlenül a repülési útvonalunkon haladtak el. (…) Nincs bekapcsolva a transzponderük, ez felháborító!” A pilóta szerint a légierő repülőgépe ezután a venezuelai légtérbe repült.

A CBS News számára adott nyilatkozatában egy szóvivő elmondta, hogy a légierő tudomásul vette az esetet, és jelenleg vizsgálja az ügyet.

„A katonai repülőgépek személyzete magasan képzett szakemberekből áll, akik a megállapított eljárásoknak és a vonatkozó légtérre vonatkozó követelményeknek megfelelően végzik munkájukat. A biztonság továbbra is elsődleges fontosságú, és a megfelelő csatornákon keresztül dolgozunk a helyzetet övező tények felmérésén” – mondtsa a szóvivő.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága novemberben adott ki figyelmeztetést, melyben arra kérte az amerikai légi járműveket, hogy legyenek óvatosan Venezuela légterében a biztonsági helyzet romlása és a venezuelai és környékbeli fokozott katonai tevékenység miatt.

Ismét hajókat támadott Amerika

Három, a gyanú szerint kábítószert szállító hajóra mért légicsapást hétfőn a Csendes-óceánon, Venezuela partjainak közelében, nemzetközi vizeken az amerikai hadsereg. A légicsapásokban nyolc emberrel végeztek – közölte az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).

„A hírszerzés megerősítette, hogy a hajók a kábítószerszállító útvonalon haladtak a Csendes-óceán keleti részén, és részt vettek a kábítószer-kereskedelemben” – írta hétfőn az X közösségi üzenetküldő platformon a hadsereg.

A SOUTHCOM közlése szerint az első légicsapásban három, a másodikban kettő, a harmadik légicsapásban pedig ugyancsak három férfi halt meg.

Mióta Donald Trump elnök szeptemberben katonai műveletet indított a régióból származó kábítószer-csempészet ellen, az amerikai hadsereg több mint 20 hajót támadott meg Venezuela közelében, a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren. A katonai akciókban – az amerikai média összesítései szerint – mintegy 90 ember vesztette életét. Az amerikai kormány szerint drogkereskedőkkel végeztek, akiket Washington „terroristának” tart.

Kingsley Wilson, a Pentagon sajtótitkára december elején kijelentette, hogy a régióban folytatott amerikai katonai akciók mind az amerikai, mind a nemzetközi jog szerint törvényesek, és minden intézkedésünk megfelel a fegyveres konfliktusokra vonatkozó jogszabályoknak. Az ENSZ emberi jogi szakértői azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a katonai akciók sérthetik a nemzetközi jogot.

Trump elnök azt is bejelentette, hogy a tengeri akciók után hamarosan a venezuelai szárazföldön is csapást akarnak mérni a kábítószer-kereskedelemre.

Kezdőlap    Külföld    Majdnem ütközött egy utasszállító és egy katonai repülőgép Venezuela fölött

repülőgép

veszély

légi közlekedés

ütközés

venezuela

katonai repülő

jetblue

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tüntetés tüntetést követ Pozsonyban a Beneš-dekrétumok okán

Tüntetés tüntetést követ Pozsonyban a Beneš-dekrétumok okán
Magyarok is felszólalnak a Beneš-dekrétumokat érintő törvény elleni megmozdulásokon Pozsonyban, ahol egymást követő napokon tüntetnek a Büntető Törvénykönyv múlt héten elfogadott módosítása ellen. A szlovákiai magyarokat leginkább az a passzus érinti, amely börtönnel bünteti a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

A hazai kereskedelmi szektor versenyképességének fokozása, a tisztességes hazai kereskedők támogatása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége stratégiai együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás aláírásakor Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára kiemelte: a lakosság költéseinek egyre nagyobb része kerül át az online térbe, ahol a külföldi webáruházak (pl. Temu, Shein) forgalma egyre nagyobb. Hozzátette: a megváltozott fogyasztási és kereskedelmi szokásokhoz a hatóságoknak is alkalmazkodnia kell. Ennek része az NGM és a VOSZ között kötött megállapodás is, amelyben a csaló weboldalak elleni fellépés kiemelt szerepet kap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Beszáll a bankok közé a PayPal: új korszak jöhet a kisvállalkozói hitelezésben

Beszáll a bankok közé a PayPal: új korszak jöhet a kisvállalkozói hitelezésben

A PayPal már eddig is 30 milliárd dollárnyi hitelt adott ki, most saját bankkal gyorsítaná tovább a növekedést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Australia's PM says the attack - in which 15 people were killed - appears to have been "motivated by Islamic State ideology".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 09:13
Ausztráliai merénylet: kiderült, milyen ideológiai megfontolások vezethették a támadókat
2025. december 16. 08:37
Nem sikerült a kényszerleszállás, többen meghaltak egy lezuhant kisrepülőn Mexikóban – videó
×
×
×
×