Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a legendás könyvtáros, Méry Katalin

Infostart

Életének 96. évében elhunyt Méry Katalin, aki több mint két évtizeden keresztül szervezte Sárosfán – a volt miniszterelnök, Bittó István falujában – a helyi kulturális életet.

Méry Katalin 1964 és 1985 között vezette a sárosfai népkönyvtárát, és nagyban hozzájárult a Csallóköz szellemi örökségének ápolásához - írja a felvidek.ma

Méry Katalin Csallóköznádasdon született. Iskoláit Komáromban kezdte, ahol a leányiskola legjobb szavalójaként ismerték. A második világháború után tért vissza a Csallóközbe, ahol tanítói pályáját Nádszegen, Bodakon, majd Bakán kezdte. Hat gyermek édesanyjaként 1963-ban költözött Sárosfára, ahol hamar bekapcsolódott a falu közéletébe.

Méry Katalin teljes szakmai pályafutása a sárosfai könyvtárhoz kötődött. 1964-től 21 éven át, társadalmi munkában vezette a falu népkönyvtárát, amit küldetésként élt meg. A helyiek precíz, nyugodt és intelligens, önzetlen emberként ismerték.

Lelkiismeretesen rendszerezte a könyvanyagot, emellett rendszeres író-olvasó találkozókat szervezett. Sárosfán megfordult az akkori magyar nyelvű irodalom számos kiemelkedő képviselője, többek között Duba Gyula, Dobos László, Grendel Lajos és Mács József. Fő célja az olvasás megszerettetése volt, melynek sikerét a pályafutása alatt rendszeres olvasóvá nevelt több száz gyermek is bizonyítja.

Méry Katalin a könyv szeretetével nevelt, és munkáját a nőszövetség oszlopos tagjaként is segítette. Élete végéig csendes elismerés kísérte tevékenységét.

Külföld    Elhunyt a legendás könyvtáros, Méry Katalin

