Képek a havazásról, friss hírek az utakról

Szerda délutánra csökkentek az autóbuszok késései, és újra egyre több település érhető el a Volán járataival. Az északkeleti országrészben még előfordulnak jelentős késések, az ország többi részén 10-30 perccel hosszabb autóbuszos menetidőre kell számítani – közölte a Mávinform.

A MÁV-csoport honlapján közzétett tájékoztatás szerint a télies útviszonyok miatt esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is lehet számítani.

Az ország valamennyi Volán-buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.

A közlemény szerint Pest vármegyében ismét valamennyi település elérhető Volán-járatokkal.

A kimaradó járatok és megállók száma, neve megtalálható a MÁV honlapján.