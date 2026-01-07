ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Nyitókép: Unsplash

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Infostart

Az eddig leesett hó nem a legmagasabb hegyeink csúcsait támadta meg, erre talán csak ezt követően kerül sor. Ennek megfelelően a legtöbb hó a Bakonyban és környékén, valamint a Dunántúl más tájain feljegyezhető. Szerda délig.

A Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Ami a részleteket illeti, Magyarország döntő részén 15-25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabb a hótakaró.

Közben elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás.

Érkezik egy harmadik havazási hullám is, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró.

A bejegyzéshez készített infografika szerint szerda reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert. A Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.

Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet, az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint azonban odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése, sérülése.
 

