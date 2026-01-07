Veszélyes játékoktól szabadult meg a fogyasztóvédelem

A 2025. évi vizsgálati programban a gyermekek számára készült játékok egész éven át tartó ellenőrzésének célja a nem biztonságos gyermekjátékok kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt.

A tavalyi vizsgálat során 79 féle gyermekjátékmintát vettek, 66-ot a kereskedelmi forgalomban, 13-at a vámhatáron. A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.

A tájékoztatás szerint a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak.

A vámhatáron mintavételezett 13 féle játék közül 8 nem felelt meg a követelményeknek, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre.

A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül a címkézési követelményeket tekintve egyetlen termék sem felelt meg.

Fulladásveszélyes plüsscsörgők

A műanyag játékoknál a legsúlyosabb problémát az jelentette, hogy a ftálsav-észter típusú lágyítószerből több is a megengedett határérték felett volt, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A kifogásolt csörgők esetében a túlnyúló részeket tartalmazó játékok használata fulladásveszélyt hordoz. Továbbá több esetben került sor olyan plüsscsörgők vizsgálatára, amelyeknél a varratok elszakadtak, és a keletkezett réseken keresztül a szálas töltőanyag szabaddá vált, amely fulladásveszélyt okozhat.

A nem megfelelőnek bizonyult plüssjátékok közül a veszélyt az jelentette, hogy a cipzárt elhúzva a szálas töltőanyag szabaddá vált, illetve a mechanikai vizsgálatok során a varratok elszakadtak, így ugyancsak hozzáférhetővé váltak ezen töltőanyagok. Emellett pedig több termék rendeltetésszerű használata során a kisalkatrészek is szabaddá váltak, a leváló részek pedig a gyermek szájába kerülhetnek, elakadhatnak a gégefőnél és elzárhatják a légutakat, emiatt fulladásveszélyesek.

A megállapított kockázatok miatt a területileg illetékes kormányhivatalok elrendelték a veszélyes játékok forgalomból történő kivonását és súlyos kockázat esetén a fogyasztóktól történő visszahívását, míg a vámhatáron mintavételezett gyermekjátékoknál a játékok forgalomba hozatalát megtiltották.