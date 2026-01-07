ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
329.21
bux:
116435.24
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Veszélyes játékoktól szabadult meg a fogyasztóvédelem

Infostart / MTI

Tavaly a kereskedelmi forgalomban mintavételezett játékok 64 százaléka, míg a vámhatáron ellenőrzött játékok 62 százaléka nem felelt meg a termékbiztonsági előírásoknak - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A fulladásveszélyt jelenti leggyakoribb problémát.

A 2025. évi vizsgálati programban a gyermekek számára készült játékok egész éven át tartó ellenőrzésének célja a nem biztonságos gyermekjátékok kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt.

A tavalyi vizsgálat során 79 féle gyermekjátékmintát vettek, 66-ot a kereskedelmi forgalomban, 13-at a vámhatáron. A vizsgálatok többek között műanyag játékbabákat és fürdőjátékokat, csörgő játékokat, plüssöket és gyurmaformázó készletet érintettek.

A tájékoztatás szerint a kereskedelmi forgalomban mintavételezett 66 féle játékból 42 nem felelt meg az előírásoknak.

A vámhatáron mintavételezett 13 féle játék közül 8 nem felelt meg a követelményeknek, ezek közül valamennyi súlyos kockázatot jelentett a kisgyermekekre.

A vámhatáron mintavételezett gyermekjátékok közül a címkézési követelményeket tekintve egyetlen termék sem felelt meg.

Fulladásveszélyes plüsscsörgők

A műanyag játékoknál a legsúlyosabb problémát az jelentette, hogy a ftálsav-észter típusú lágyítószerből több is a megengedett határérték felett volt, ami súlyos egészségügyi kockázatot jelent. A kifogásolt csörgők esetében a túlnyúló részeket tartalmazó játékok használata fulladásveszélyt hordoz. Továbbá több esetben került sor olyan plüsscsörgők vizsgálatára, amelyeknél a varratok elszakadtak, és a keletkezett réseken keresztül a szálas töltőanyag szabaddá vált, amely fulladásveszélyt okozhat.

A nem megfelelőnek bizonyult plüssjátékok közül a veszélyt az jelentette, hogy a cipzárt elhúzva a szálas töltőanyag szabaddá vált, illetve a mechanikai vizsgálatok során a varratok elszakadtak, így ugyancsak hozzáférhetővé váltak ezen töltőanyagok. Emellett pedig több termék rendeltetésszerű használata során a kisalkatrészek is szabaddá váltak, a leváló részek pedig a gyermek szájába kerülhetnek, elakadhatnak a gégefőnél és elzárhatják a légutakat, emiatt fulladásveszélyesek.

A megállapított kockázatok miatt a területileg illetékes kormányhivatalok elrendelték a veszélyes játékok forgalomból történő kivonását és súlyos kockázat esetén a fogyasztóktól történő visszahívását, míg a vámhatáron mintavételezett gyermekjátékoknál a játékok forgalomba hozatalát megtiltották.

Kezdőlap    Belföld    Veszélyes játékoktól szabadult meg a fogyasztóvédelem

fulladás

plüss

nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok
Kopott, nyári gumival közlekedő és szabálytalanul parkoló kamionok okoztak fennakadást az M1-es autópályán – tájékoztatta az InfoRádiót az MKIF Zrt. kommunikációs igazgatója, Szimicsku László.
 

A főutak állapotáról és a vasúti fennakadásokról számolt be Lázár János

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek

Videón a fantasztikus balatoni jégzajlás

Havazás – kiadták a vörös kódot

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat

Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat

A múltbeli adatok alapján a fejlett gazdaságok költségvetési tervezése rendszeresen alulbecsüli a jövőbeli adósságot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia sends navy to guard oil tanker being pursued by US forces

Russia sends navy to guard oil tanker being pursued by US forces

US officials say that American forces plan to seize the Russian-flagged ship, which is accused of breaking sanctions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 13:23
A Tisza Párt felfüggeszti a kampányt
2026. január 7. 13:11
Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek
×
×
×
×