ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.33
usd:
328.94
bux:
108268.49
2025. december 8. hétfő Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Underwater fiber-optic cable on ocean floor.
Nyitókép: Getty Images / imaginima

Bebástyázza az óceánt a brit kormány

Infostart / MTI

Az Atlanti-óceán északi vizei alatti infrastruktúra védelmére alkalmas új, élenjáró technológiákkal szereli fel a királyi haditengerészetet a brit kormány. A program fedőneve Atlanti Bástya.

A londoni védelmi minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az Atlanti Bástya (Atlantic Bastion) nevű program keretében olyan hibrid tenger alatti védelmi kapacitás jön létre, amelyben a mesterséges intelligencia és az önjáró vízijárművek - tengeri drónok - mellett hagyományos hadihajók és katonai repülőgépek is szerepet kapnak.

A tárca szerint a program célja Nagy-Britannia védelme "a tenger alatti orosz fenyegetésektől", és ennek érdekében elsősorban a haditengerészet tengeralattjáró-elhárítási kapacitásait helyezik új technológiai alapokra.

Ennek első lépéseként London jelentős költségvetésű fejlesztésbe kezd a tengeralattjárók észlelésére alkalmas szenzorok kidolgozására.

A fejlesztési program nemzetközi beszerzési eljárása már elindult: a minisztérium hétfői beszámolója szerint eddig 26 brit és más európai vállalat terjesztett be ajánlatokat a brit kormánynak tengeralattjárók felderítésére szolgáló szenzorok kifejlesztésére, és közülük húsz már be is mutatta demonstrációs céllal elkészített prototípusait.

A londoni védelmi tárca technikai ismertetése szerint az Atlanti Bástya-program során olyan integrált digitális védelmi és célkövető hálózat jön létre, amelyben mesterséges intelligencia által vezérelt akusztikus észlelési technológia köti össze a hadihajók, tengeralattjárók, repülőgépek és tengeri drónok tevékenységét.

A minisztériumi tájékoztatás megfogalmazása szerint a program közvetlen válasz Oroszország tengeralattjárókkal és egyéb eszközökkel végzett tenger alatti tevékenységének jelentős élénkülésére.

A tárca felidézi, hogy az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója - amely a brit kormány szerint kémhajó - az idén többször is feltűnt a brit területi vizek határain.

John Healey brit védelmi miniszter minapi beszámolója szerint a Jantar legutóbb lézerrel zavarta meg a brit királyi légierő (RAF) Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépeit, amelyek figyelték tevékenységét.

A londoni védelmi minisztérium az új fejlesztési programról szóló hétfői tájékoztatásában kiemeli azt is, hogy a brit katonai hírszerzés értesülései szerint Oroszország hozzákezdett a tenger alatti kábelek és csővezetékek ellen bevethető flottájának korszerűsítéséhez.

London néhány napon belül a második olyan kezdeményezést jelenti be, amelynek célja a tenger alatti infrastruktúra védelme.

A brit védelmi tárca a múlt héten közölte, hogy közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.

A megállapodás alapján a jövőben legalább 13, tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására kifejlesztett fregattból álló brit-norvég flotta járőrözik majd az Atlanti-óceán északi vizein.

Kezdőlap    Külföld    Bebástyázza az óceánt a brit kormány

nagy-britannia

infrastruktúra

haditengerészet

atlanti-óceán

kábel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hack Péter az államfő akadályoztatásáról: a módosítással joghézagot orvosolnának, de komoly viták várhatók

Hack Péter az államfő akadályoztatásáról: a módosítással joghézagot orvosolnának, de komoly viták várhatók

Az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatását az államfő, a kormány vagy bármely országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés állapíthatja meg egyszerű többséggel. A mostani javaslat alapján az Alkotmánybíróság nélkül nem lehetne így határozni. Hack Péter az InfoRádióban azt mondta, a javaslatban megfogalmazott megoldáshoz nem társul probléma, a vitákat az eltérő jogi megítélések erősíthetik fel.
 

Országgyűlés: most dől el a 14. havi nyugdíj végleges sorsa

Változik az előjegyzés rendszere az egészségügyben a vizsgálatoknál, kezeléseknél

VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, hová áramlik a pénz: a BlackRock stratégája elárulta, mi lesz a mesterséges intelligencia következő nagy nyertese

Kiderült, hová áramlik a pénz: a BlackRock stratégája elárulta, mi lesz a mesterséges intelligencia következő nagy nyertese

A mesterséges intelligencia infrastruktúrába áramló tőke még messze van a tetőzéstől a BlackRock befektetési stratégája szerint, aki úgy véli, hogy a szektor beszállítói - a chipgyártóktól az energiatermelőkig - továbbra is a legnagyobb nyertesei a technológiai óriások versenyének - írja a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Emberölés a Morrison&#039;s-ban: elkészült a hivatalos jegyzőkönyv, ebbe halt bele a 25 éves férfi

Emberölés a Morrison&#039;s-ban: elkészült a hivatalos jegyzőkönyv, ebbe halt bele a 25 éves férfi

A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér megszakadása okozta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky about to arrive at Downing Street for talks on Ukraine peace plan

Zelensky about to arrive at Downing Street for talks on Ukraine peace plan

The Ukrainian president will meet key European allies Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, and German Chancellor Friedrich Merz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 14:06
Lövések egy forgalmas bevásárlóközpontban, elfogták a 19 éves gyanúsítottat Oslóban
2025. december 8. 12:54
Szijjártó Péter: heti 105 légijárat lesz török városok és Budapest között
×
×
×
×