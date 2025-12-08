Bebástyázza az óceánt a brit kormány

A londoni védelmi minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az Atlanti Bástya (Atlantic Bastion) nevű program keretében olyan hibrid tenger alatti védelmi kapacitás jön létre, amelyben a mesterséges intelligencia és az önjáró vízijárművek - tengeri drónok - mellett hagyományos hadihajók és katonai repülőgépek is szerepet kapnak.

A tárca szerint a program célja Nagy-Britannia védelme "a tenger alatti orosz fenyegetésektől", és ennek érdekében elsősorban a haditengerészet tengeralattjáró-elhárítási kapacitásait helyezik új technológiai alapokra.

Ennek első lépéseként London jelentős költségvetésű fejlesztésbe kezd a tengeralattjárók észlelésére alkalmas szenzorok kidolgozására.

A fejlesztési program nemzetközi beszerzési eljárása már elindult: a minisztérium hétfői beszámolója szerint eddig 26 brit és más európai vállalat terjesztett be ajánlatokat a brit kormánynak tengeralattjárók felderítésére szolgáló szenzorok kifejlesztésére, és közülük húsz már be is mutatta demonstrációs céllal elkészített prototípusait.

A londoni védelmi tárca technikai ismertetése szerint az Atlanti Bástya-program során olyan integrált digitális védelmi és célkövető hálózat jön létre, amelyben mesterséges intelligencia által vezérelt akusztikus észlelési technológia köti össze a hadihajók, tengeralattjárók, repülőgépek és tengeri drónok tevékenységét.

A minisztériumi tájékoztatás megfogalmazása szerint a program közvetlen válasz Oroszország tengeralattjárókkal és egyéb eszközökkel végzett tenger alatti tevékenységének jelentős élénkülésére.

A tárca felidézi, hogy az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója - amely a brit kormány szerint kémhajó - az idén többször is feltűnt a brit területi vizek határain.

John Healey brit védelmi miniszter minapi beszámolója szerint a Jantar legutóbb lézerrel zavarta meg a brit királyi légierő (RAF) Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépeit, amelyek figyelték tevékenységét.

A londoni védelmi minisztérium az új fejlesztési programról szóló hétfői tájékoztatásában kiemeli azt is, hogy a brit katonai hírszerzés értesülései szerint Oroszország hozzákezdett a tenger alatti kábelek és csővezetékek ellen bevethető flottájának korszerűsítéséhez.

London néhány napon belül a második olyan kezdeményezést jelenti be, amelynek célja a tenger alatti infrastruktúra védelme.

A brit védelmi tárca a múlt héten közölte, hogy közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok - köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek - megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.

A megállapodás alapján a jövőben legalább 13, tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására kifejlesztett fregattból álló brit-norvég flotta járőrözik majd az Atlanti-óceán északi vizein.