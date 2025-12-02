ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.58
usd:
327.58
bux:
110199.97
2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Demkó Attila
Nyitókép: InfoRádió

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, a katonák azonban egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arra is kitért, milyen közös halmazok lehetnek a felek érdekeinél a béketárgyalások során.

Az ukrán társadalom egy része már a területi veszteségeket is elfogadná, ha véget érne a háború, Demkó Attila szerint mégis nehéz lesz közös nevezőre jutniuk a szemben álló feleknek. Amióta Donald Trump visszatért a Fehér Házba, többféle béketerv megfogalmazódott már, de továbbra is az a legfőbb kérdés, hogy a sok javaslat és követelés között lesz-e olyan közös halmaz, ami Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok számára egyaránt elfogadható. Az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője úgy fogalmazott, a tárgyalások során felvetődhetnek olyan kezdeményezések, amelyeknek alapvetően mindenki örülne.

Azt gondolja, az ukránok is támogatnák, ha például az amnesztia minden érintettre vonatkozna. Az ukrán vezetésig érő korrupciós botrány ugyanis nagyon felkavarta a nemzetközi közvéleményt, ami nem vet jó fényt Kijevre, és akár további súlyos következményei is lehetnek.

A szakértő megjegyezte: bizonyos értelemben tiszta lapot lehetne nyitni, ha az amnesztia az ukrán korrupciós ügyekre is vonatkozna, bár nem bizonyított, hogy kik lehetnek még érintettek azokon kívül, akik eddig belebuktak a botrányba, és az sem tudható, volt-e bármi szerepe Volodimir Zelenszkijnek a kétes ügyekben. Az elmúlt hetekben két miniszter – Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszter – és Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke is lemondásra kényszerült, míg a korrupciós botrány központi figurájának tartott Timur Mindics – aki Volodimir Zelenszkij közeli barátja és volt üzlettársa – a jelentések szerint Izraelbe távozott. Demkó Attila úgy fogalmazott, a lemondások és a kiszivárgott hírek alapján

a Zelenszkij-adminisztrációból sokan érintettek a botrányban, ezért az amnesztia kifejezetten jól jönne a kijevi vezetésnek.

Úgy véli, nem lehet vitatni, hogy mind az orosz, mind az ukrán fél részéről történtek háborús bűncselekmények az elmúlt években, valószínűleg az oroszok részéről jóval több, de ezt nem lehet tudni pontosan. Mint fogalmazott, ennek a felderítése nagyon komoly munka lesz majd, miután véget ér a háború és az információs térben is befejeződik a küzdelem. Egyértelművé tette: nem kérdés, hogy az oroszok indították el ezt a háborút, de ettől függetlenül szerinte mind a két oldalon megvalósultak háborús bűnök. Nyilván voltak katonai vezetők vagy politikusok, akik ezeket elrendelték, illetve jóváhagyták, és ők minden bizonnyal szintén támogatnák az amnesztiát, hiszen utólag felmentést kaphatnának.

Az amnesztián túl azonban Demkó Attila nem lát sok más olyan tételt, ami közös halmaz lehetne az orosz és az ukrán fél között. Az amerikai–orosz közös halmaz sokkal nagyobb, viszont az amerikai–ukrán közös halmaz a szakértő megítélése szerint bizonyos feszültségek miatt most már nem olyan nagy nagy, mint korábban. Az NKE programvezetője megjegyezte:

az Egyesült Államokat „igazából nem nagyon érdekli, hová fog tartozni a Donbász, mert ez Donald Trump és az amerikai érdekek szempontjából is csak egy részletkérdés”.

Volodimir Zelenszkij 2022 februárjától kezdve nagyon sokáig azt hangoztatta, nem tesz területi engedményt az oroszok javára, ami egyebek mellett a felmérések szerint 70 százalék körüli népszerűséget jelentett neki az ukrán társadalmon belül akkoriban. Jelenleg azonban a szakértő szerint az ukrán elnöknek már jóval kisebb a mozgástere, főleg 2023 nyarához képest, amikor az ukrán haderő a nagy ellenoffenzíva idején jelentős katonai sikereket ért el Kijevnél, Herszonnál vagy Harkivnál. Az ukránok akkor „lendületben voltak, és abban reménykedtek, hogy az oroszok összeomlanak”, ha továbbra is érkeznek Nyugatról a remélt mennyiségben a fegyverszállítmányok. Demkó Attila úgy fogalmazott, akkor sokan lelkesek voltak az ukránok közül, és talán el is hitték, hogy „a nyár végén már a Krímben mossák a lábukat”. Két évvel ezelőtt valóban „nagyon beszorított helyzetbe” került az orosz hadsereg, az ukránok pedig akkor érezhették a leginkább magabiztosnak magukat az egész háború ideje alatt.

Az akkori lelkesedés azonban alábbhagyott, hiszen ez a háború nagyon kimerítő. A katonák egyre fáradtabbak, és az ukrán társadalom is belefásult a konfliktusba. Demkó Attila elmondta: nem mindegy, melyik közvélemény-kutató cég felmérését vizsgálja az ember, de általánosságban egyre inkább az a kép rajzolódik ki, hogy növekszik az ukrán társadalomban annak az elfogadása, hogy területi veszteségeik lesznek. „Igazából azonban nem is a többség véleménye számít, hanem a kisebbségé, mert valódi hangjuk nekik van. A csendes többség mikor számított a történelemben?

Nem ők számítanak, hanem az a kisebbség, amelyik fegyvert fog, amelyiknek sajtója van, tüntetést szervez. Ezek a dolgok számítanak igazán”

– magyarázta a szakértő.

Demkó Attila úgy véli, Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” is ellenzi a területi engedményeket. Utóbbi kör az NKE programvezetője szerint az Európai Unióhoz kötődik, a brüsszeli vezetés pedig azt hangoztatja, hogy tárgyalóasztalhoz kell kényszeríteni Vlagyimir Putyint, de nem lehet abba belemenni, hogy Ukrajna területeket adjon fel. A szakértő nem tudja elképzelni, technikailag ezt hogyan lehetne kivitelezni, de jól láthatóan az EU ebben hisz. Ha pedig ez a hit tartósan ráragad az ukrán társadalomra, akkor Volodimir Zelenszkijnek nagyon nehéz lenne meglépnie azt, hogy területi engedményeket tegyen. „Racionálisan nézve sokkal jobb helyzetbe nem kerülhet Ukrajna. Két-három hónap múlva rosszabb lesz nekik, fél év múlva vagy egy év múlva pedig lehet, hogy még rosszabb. Már ha egy év múlva lesz még ukrán haderő, ami harcol” – mondta Demkó Attila.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

oroszország

ukrajna

egyesült államok

korrupció

háború

béketárgyalás

amnesztia

demkó attila

területi engedmények

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet

Demkó Attila a területi engedményekről: Ukrajna fél vagy egy év múlva rosszabb helyzetbe kerülhet
Ukrajnában a szélsőjobboldal és a „nyugatos réteg” ellenzi a területi engedményeket, a katonák azonban egyre fáradtabbak és a társadalom is belefásult a konfliktusba, így egyre többen elfogadnák az ilyen veszteségeket – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője. Arra is kitért, milyen közös halmazok lehetnek a felek érdekeinél a béketárgyalások során.
 

Az orosz-ukrán konfliktus és a NATO: mi történik, ha egyszer valaki túl messzire megy az eszkalációs létrán?

Recep Tayyip Erdogan: az orosz–ukrán háború már veszélyezteti a hajózás biztonságát

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Stagnált a magyar gazdaság, itt vannak a friss GDP-adatok

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit - erősítette meg kedden második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
 

Magyarország csaknem 17 és fél milliárd eurós uniós hitelre nyújtott be igényt

Orbán Viktor: megjelent a Tisza megszorító csomagja

A XXI. Század Intézetnél stabil Fidesz-előny van, a 21 Kutatóközpontnál Tisza-vezetés felzárkózó Fidesszel

VIDEÓ
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.02. kedd, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

Tegnap nagy hullámvasút volt a nemzetközi devizapiacokon. A nap első felében a dollár nagyot gyengült az euróval és a japán jennel szemben is. A nap végére azonban szinte teljesen visszaerősödött. A forint visszont 327 alá is beszúrt a dollárral szemben és 380,5 alatt is járt az euróval szemben. A mai nap magyar GDP másodoik becslése és euróövezeti inflációs adatok, amire figyelhetnek a befektetők. Ma reggel 328 körül kezdi a napot a forint a dollárral és 380,8 körül az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elstartolt az téli gombaszezon: íme, a hazai erdők ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?

Elstartolt az téli gombaszezon: íme, a hazai erdők ínycsiklandó kincsei - te felismered őket?

Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky speaking as Trump envoy lands in Moscow for talks with Putin

Zelensky speaking as Trump envoy lands in Moscow for talks with Putin

Ukraine's leader will hold a news briefing in Dublin while on his first official visit to Ireland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 2. 14:09
Ilyen hideg még nem volt idén: mínusz 43 fokot mértek Mongóliában
2025. december 2. 13:56
Benzinválság alakul Szerbiában az amerikai szankciók miatt, leáll a finomító
×
×
×
×