2025. december 1. hétfő Elza
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Emmanuel Macron: a Nyugat kész garantálni Ukrajna biztonságát

Infostart / MTI

Befejeződött az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kidolgozása - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök Párizsban, ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Macron szavai szerint a közeljövőben "fontos tárgyalásokra" kerül sor amerikai tisztségviselők és azon országok képviselői között, amelyek hajlandók Ukrajnának katonai segítséget nyújtani, hogy "tisztázzák Amerika részvételét ezekben a garanciákban".

A francia elnök - az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint - kijelentette, hogy csak Ukrajna folytathat területi tárgyalásokat a háború lezárásával összefüggésben. "Oroszországnak be kell szüntetnie az agressziót. Eddig egyetlen jelét vagy bizonyítékát sem adta ennek. Csakis Ukrajna folytathat tárgyalásokat területi kérdésekről, mert az ő területéről van szó. Nemzetközi jogilag elismert és szuverén területről" - szögezte le Macron. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok közvetítő szerepet vállalt, és ő "nagyra értékeli" azt a munkát, amelyet az amerikai csapat Donald Trump elnök vezetésével végez. "De amikor a biztonsági garanciákról beszélünk, akkor nem lehet megvitatni ezeket vagy tárgyalni róluk az ukránok részvétele nélkül" - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy elfogadhatatlan mind az "európaiaknak, mind a hajlandók koalíciójának a mellőzése, hiszen ők e garanciák biztosítói".

Macron üdvözölte Ukrajna lépéseit a korrupció elleni küzdelemben, hangsúlyozva, hogy nem fog "előadásokat tartani" Kijevnek ezekről a kérdésekről.

"Ukrajnában a felelős szerveket létrehozták és megerősítették, és szabadon végzik munkájukat. A szükséges döntéseket az ukrán tisztségviselők hozták meg" - emelte ki, megjegyezve, hogy Franciaországban is voltak hasonló botrányok, mint amilyenek Ukrajnában történtek az utóbbi napokban.

A francia elnök szerint "egy demokráciának büszkének kell lennie arra, hogy tudja, miként lehet ezeket a problémákat független igazságszolgáltatási rendszer segítségével kezelni, és hogyan vonható felelősségre minden döntéshozó, bárki is legyen az". "Megjegyzem, hogy Oroszországban soha nem lesz probléma a korrupcióval, és ez komoly aggodalomra ad okot, mert nincs független szerv, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozna" - jelentette ki Macron.

Zelenszkij arra a kérdésre, hogy befolyásolhatja-e a béketárgyalási folyamatot hivatalvezetőjének, Andrij Jermaknak a menesztése, azt mondta: "mindennap fontos döntések születnek, amelyek Ukrajna megerősítésére összpontosítanak. Jermak menesztése ennek egyik példája". Hozzátette, hogy "minden hatással van a tárgyalási folyamatra". "Ami engem illet, egy háborúban álló ország elnöke vagyok, mindennap döntéseket hozok. Ezek különbözőek, túlnyomó részük nagyon bonyolult. A háború kezdete óta hoztam, és továbbra is hozni fogok döntéseket, de kizárólag olyanokat, amelyek Ukrajna megerősítésére összpontosítanak" - fejtette ki Zelenszkij.

Az ukrán elnök szavai szerint az utóbbi két hónapban Oroszország a háború kezdete óta a legnagyobb emberveszteséget szenvedte el Ukrajnában,

25,5 ezer orosz katona halt meg, amit "videófelvételek is igazolnak". Kijelentette, hogy a Harkiv megyei Kupjanszk város szinte teljesen megtisztult az orosz megszállóktól. "Jelentős sikert értek el katonáink a Kupjanszknál, noha Oroszország azt állítja, hogy elfoglalta a várost. Valójában viszont szinte mindenkit kisöpörtünk ebből a városból" - idézte az Ukrinform állami hírügynökség Zelenszkijt.

A biztonsági garanciákról szólva az ukrán elnök kijelentette, hogy ezeknek képeseknek kell lenniük megvédeniük Ukrajnát Oroszország esetleges harmadik inváziójától. "Oroszországnak le kell zárnia ezt a háborút, amelyet maga kezdett és mindig folytat. Ez kizárólag az ő háborúja, és Oroszországnak kell pontot tennie az agresszió végére. Közös lépéseink ezt segítik. Ukrajna prioritásai egyértelműek: mindenekelőtt a védelem és a biztonsági garanciák, Ukrajna függetlenségének megőrzésére és szuverenitásunk fenntartására vonatkozó garanciák" - fejtette ki. Hangsúlyozta, hogy "Oroszország már nagyon sokszor szegte meg ígéreteit és minden megállapodást. A béke meghiúsítása Oroszország részéről nagyon könnyű, ezért megbízható biztonsági garanciákra van szükség Ukrajna, az ukránok és mindannyiunk számára".

