ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.56
usd:
327.29
bux:
110044.07
2025. december 1. hétfő Elza
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megrongált kijevi lakóház és autó egy éjszakai orosz légitámadás után, 2025. november 29-én. Ukrán források szerint legalább két ember életét vesztette, több tucatnyian megsebesültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.

A floridai amerikai-orosz tárgyalás részleteiről kevés hivatalos információt tudni. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint eredményes volt az egyeztetés, de még van hátra munka. Úgy tűnik, megmaradt a korábbi, 28 pontos béketerv két legfontosabb eleme, a területi kérdés és a biztonsági garanciák kérdése, ezekben nem történt nagy előrelépés.

Bendarzsevszkij Anton az InfoRádióban elmondta: Floridában is elsősorban arról tárgyaltak, hogy ukrán részről miféle kompromisszum jöhetne létre a területeket illetően, azaz milyen régiókat hajlandóak esetleg az ukránok feladni a békéért cserébe. A másik fő kérdés pedig az volt, hogy miféle biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna, mi ilyet ígérhet az Egyesült Államok – de az egyáltalán nem ismert, hogy utóbbiban mi az amerikai pozíció.

Mint azt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője kifejtette,

a floridai találkozásnál talán egy fokkal fontosabb lesz a keddi találkozó.

Hétfő délután indul Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje, és Steve Witkoff, Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalója Moszkvába, ahol kedden találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ez nagyon fontos találkozó, hiszen hogyha az oroszok végül nem fogadják el semmilyen formában ezt a rendezési tervet, akkor minden megy tovább, ahogy eddig – értékelt Bendarzsevszkij Anton.

Időközben az orosz erők határozottan nyomulnak előre a donyecki régióban, miközben a kijevi vezetés felső szintjeit is elérte a korrupciós ügy. Emiatt Vlagyimir Putyin kompromisszumkészsége csökkenhet, ahogy az ukránoké ezzel párhuzamosan nőhet

„A fronton lévő problémák mellett most jelentkeztek a legfelső szinteket átható korrupciós problémák, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hatalmi tengelye erősen meggyengült a kabinetfőnöke, Andrij Jermak – ő volt Ukrajnában a második számú ember – leváltása miatt. Emiatt Ukrajna bizonyos kompromisszumokra kényszerülhet, és pont ennek következtében Vlagyimir Putyin úgy érezheti, hogy még többet sajtolhat ki esetleg Ukrajnából ebben a szorult helyzetben. Sajnos úgy tűnik, hogy Ukrajna meggyengülése miatt a béke esélye is csökkent, mert Putyin nyerésben érzi magát, és könnyen mondhatja azt, hogy ebben a helyzetben még több területet, még több feltételt kér Ukrajnától, mert ők vannak most szorult helyzetben, és a diplomácia logikája azt diktálja, a hatalmi logika azt diktálja, hogy az éppen gyengélkedő ellenfelet most még jobban megrugdosom, és még többet kisajtolok belőle” – mutatott rá a szakértő.

Az amerikai-ukrán floridai tárgyalásról azt mondta még, hogy az arról hallott nyilatkozatok alapvetően pozitívak. Marco Rubio külügyminiszter nagyon pozitívnak minősítette az egyeztetéseket és az ukrán fél is hasonlóan értékelt.

Az ukránok tanultak a korábbi hibákból, elsősorban Zelenszkij elhíresült februári látogatásából, amikor minden félrement, ami csak félremehetett. Trump ott is számon kérte az ukrán elnöktől, hogy miért nem hálálja meg az eddigi segítséget, és azt ott Zelenszkij nem tette meg, vagy nem tette meg olyan formában, mint az amerikaiak kérnék. Azóta ebbe a hibába az ukránok nem estek bele, Zelenszkij minden lehetséges fórumon, platformon, közösségi médiában, gyakorlatilag minden amerikaiakkal kapcsolatos hírhez hozzáteszi, hogy mennyire fontos nekik az amerikai vezetéssel zajló diplomáciai folyamat, és mennyire hálásak az amerikai segítségért.

„Kommunikációs szinten most nem tűnik problémásnak a kapcsolat. Donald Trump hiúságát az ukrán lépések kielégítik, és mindent megtesznek, hogy ne legyen ebben probléma. Persze az ukrán vezetés gyengülését nyilván Amerikában is érzik, tehát lehet, hogy az amerikai nyomás bizonyos feltételekben, bizonyos kérdésekben most erősebb az eddigieknél, hiszen az ukrán delegáció is megváltozott. Andrij Jermak nemcsak a második ember volt Ukrajnában a hatalmi vertikumban, hanem Zelenszkij távollétében külföldön is ő képviselte Ukrajnát. Emlékezzünk vissza azokra a jelenetekre, amikor külügyminiszteri szintű találkozó volt Ungváron, Szijjártó Péter és Dmitro Kuleba tárgyalt 2024 elején, és Kuleba mellett ott volt Andrij Jermak, és valójában ő vitte ezeket a tárgyalásokat ukrán részről. Nagyon nagy szerepet játszott gyakorlatilag mindenben, és a leváltása miatt az amerikai pozíció is vélhetően erősebben érvényesül, vagy nagyobb nyomás nehezedik onnan Ukrajnára, mint eddig” – mondta Bendarzsevszkij Anton.

Leszögezte: egyelőre nincs értelme egy orosz-ukrán tárgyalás esélyét latolgatni, nem lát arra esélyt, hogy ebből

idén bármilyen megegyezés megszülethetne.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy több szálon futnak a tárgyalások, volt már egy orosz-ukrán delegáció Szaúd-Arábiában az elmúlt napokban.

„Ott van Dan Driscoll, az amerikai hadsereg ügyeiért felelős államtitkár, aki hirtelen előlépett Ukrajna-ügyi tárgyalóvá Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai különmegbízottja helyére. Ő előbb Kijevben járt, aztán pedig Szaúd-Arábiában találkoztak, aztán orosz és ukrán diplomatákkal egyeztetett. Ukrán részről Kirilo Budanov, a külső katonai hírszerzés vezetője vett ezen részt, most pedig Steve Witkoff vonala fog érvényesülni, aki személyesen Putyinnal találkozik” – idézte fel a szakértő.

A felekben van még potenciál a harcra

– mutatott rá Bendarzsevszkij Anton. Az ukránokat elsősorban az emberi élőerő nyomasztja, ez időnyomást gyakorol rájuk, Oroszországnak pedig a gazdaság helyzete okoz kihívást, de még egyik sem kritikus. Most még megengedhetik maguknak, hogy ha nem tetszenek a feltételek – például Oroszországnak mondjuk kevésbé tetszik az, amit kompromisszumként kap Ukrajnától – akkor egyszerűen elutasíthatják az ajánlatot, és még húzhatják tovább az időt, mert se az orosz gazdaság nincs összeomlóban, se az ukrán.

„Tehát most még van fél vagy egy év idő, amíg tényleg kritikussá válhatnak ezek a problémák, és ezért az időhúzást mindkét fél meg tudja engedni magának. Persze közelednek az álláspontok, félreértés ne essék, minden egyes tárgyalással, minden egyes béketervvel sokkal közelebb jutnak a megoldáshoz a felek, és az is lehet, hogy nem konkrétan ez a tárgyalássorozat fog elvezetni az eredményhez, hanem mondjuk 2026 elejének következő tárgyalássorozata” – értékelt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője.

(A nyitóképen: Megrongált kijevi lakóház és autó egy éjszakai orosz légitámadás után, 2025. november 29-én. Ukrán források szerint legalább két ember életét vesztette, több tucatnyian megsebesültek.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

oroszország

ukrajna

egyesült államok

florida

béketárgyalás

bendarzsevszkij anton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában

Bendarzsevszkij Anton: még van egy kis idő, amíg kritikussá válik a helyzet Oroszországban és Ukrajnában
A háború lezárásának módjairól és az amerikai békejavaslatról tárgyaltak az Egyesült Államok és Ukrajna kormányának tagjai Floridában. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a poszt-szovjet térség szakértője az InfoRádióban elmondta: most meggyengült Kijev pozíciója, ami változást hozhat az orosz és az amerikai hozzáállásban is. Ráadásul a Ukrajnában és Oroszországban is van még potenciál a harcra.
 

A NATO bekeményít Oroszországgal szemben

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

Nem akármelyik országnak adott vízumszabadságot Oroszország

Túl egy újabb körön Washington és Kijev, itt tartanak

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat

Hétfő reggel zajlott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter meghallgatása a parlament költségvetési bizottságában. A tárcavezető azzal kezdte, hogy a háború és a német gazdaság szenvedése nem segít a gazdaság növekedésén, valamint a költségvetés helyzetén, ezért a kormánynak aktívnak kell lennie és támogatnia a fogyasztás ösztönzésén keresztül a GDP növekedését. Ezért volt szükség a költségvetési hiány emelésére, de egyáltalán nem túlzott mértékben (mint Romániában), amit így szerinte a piac elfogadott, és elkerülhetőek a negatív hitelminősítői és uniós lépések. Szólt a bankok működéséről is, valamint a jegybank szerinte "erős szigort" folytató monetáris politikájáról. Kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy nem szabad a nyugdíjrendszer jelenlegi szabályaihoz hozzányúlni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat

Eldőlni látszik, ez lesz Esterházy Péter egykori otthonával: korábban eladták volna a legendás házat

Az Emőd utcai ingatlant Óbuda önkormányzata vásárolta meg, miután Esterházy fia eladásra hirdette azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

WW1 toxic compound sprayed on Georgian protesters, BBC evidence suggests

Anti-government demonstrators are likely to have been targeted with camite, our investigation finds.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 1. 12:05
EU-főképviselő: nem akar békét Moszkva
2025. december 1. 10:11
A NATO bekeményít Oroszországgal szemben
×
×
×
×