2025. december 1. hétfő Elza
Washington, 2025. szeptember 29. Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én. MTI/EPA pool/Will Oliver
Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

Donald Trump: közel vagyunk, Oroszország szeretné befejezni a háborút

Infostart / MTI

Az amerikai elnök megerősítette, hogy a héten Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalni, azt ugyanakkor nem pontosította, melyik napon jöhet létre a találkozó.

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.

„Ukrajnának van néhány nehéz, aprócska problémája” – fogalmazott az elnök, majd később szavait értelmezve kijelentette, hogy a korrupciós helyzet nem segít a háborús rendezésben.

Donald Trump ugyanakkor azt mondta, hogy jó esély van a megállapodásra. „Azt gondolom, hogy Oroszország szeretné befejezni a háborút, és tudom, hogy Ukrajna is véget akar vetni” – fogalmazott az amerikai elnök újságírók előtt hivatali repülőgépének fedélzetén, amikor visszatért Washingtonba.

Donald Trump megerősítette, hogy a héten Steve Witkoff különleges elnöki megbízott Moszkvába utazik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalni, azt ugyanakkor nem pontosította, melyik napon jöhet létre a találkozó.

Floridában vasárnap az amerikai delegáció Marco Rubio külügyminiszter vezetésével ült tárgyalóasztalhoz az ukrán delegációval élén Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.

Marco Rubio a megbeszélést követően „produktív” tárgyalásról számolt be, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a megállapodás érdekében még sok munkát kell elvégezni. Az amerikai külügyminiszter, aki egyben az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója megismételte, hogy a háború lezárásán túl cél Ukrajna hosszú távú biztonságának és prosperitásának megteremtése.

Rusztem Umerov a tárgyalást követő rövid nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy minden olyan témát megvitattak, amely Ukrajna és az ukrán emberek számára fontos, és hozzátette, hogy ebben az Egyesült Államok nagyon támogató.

Donald Trump a repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva megerősítette azt a sajtóhírt, hogy az elmúlt napokban beszélt Nicolas Maduro venezuelai elnökkel, ugyanakkor annak témáit és hangvételét sem kommentálta. A venezuelai légtér lezárásának szándékára vonatkozó szombati közleményét az amerikai elnök úgy magyarázta, hogy Venezuela „nem egy baráti ország”, és megismételte, hogy a dél-amerikai államból nagy mennyiségben csempésznek kábítószert az Egyesült Államokba.

ukrajna

donald trump

orosz

steve witkoff

