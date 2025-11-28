Lemondás – az ukrán elnök főtanácsadóját is elérte a korrupciós botrány

Az államfő videóbeszédben bejelentette, hogy az elnökei kabinet vezetője is belebukott az ukrán energetikai szektorban kirobbant korrupciós botrányba. A hírről beszámolva a Kyiv Post azt írja: Andrij Jermak távozása azt jelzi, hogy a bűnügy a kijevi vezetés legfelsőbb köreit is elérhette már.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) által végrehajtott házkutatás az ukrán energiaszektorban feltárt 100 millió dolláros visszaosztási rendszer felgöngyölítésének része. A gyanú szerint a pénzek visszaosztása akkor kezdődött, amikor Oroszország fokozta az ukrajnai villamosenergia-hálózat elleni támadásait, ezzel áramkimaradásokat okozott és sok ezer háztartásban veszélybe sodorta a távfűtést.

Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki képviselő szerint Jermak szerepelt a nyomózhatóságok által lehallgatott telefonbeszélgetésekben. Ezekben nem a saját nevén, hanem állítólag „Ali Babaként" emlegették, ami a két keresztnevének (Andrij Boriszovics) kezdőbetűiből ered. Viszont a korrupcióellenes ügynökség forrásai az Ukrainska Pravdának azt mondták, hogy az „Ali Baba” nem Jermak fedőneve volt.

A most lemondott kabinetfőnök megerősítette, hogy teljes mértékben együttműködik a nyomozókkal. „Nem akadályozom a nyomozók munkáját. Mindenhez hozzáférhetnek... és az ügyvédeim is jelen vannak a helyszínen” – írta a közösségi médiában a nála tartott házkutatásra utalva.

A kijevi portál úgy tudja, hogy a házkutatást követően a hatóságok nem emeltek vádat Andrij Jermak ellen. Az egykori filmproducer és ügyvéd, 2019 óta Volodimir Zelenszkij legközelebbi munkatársa, akit gyakran az elnök főtanácsadójának is neveznek, mivel az államfő után Ukrajna második legbefolyásosabb embere.