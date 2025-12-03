ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Háború Oroszország és Ukrajna között.
Nyitókép: Getty Images

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Kompromisszumkészség nélkül, de legalább folynak a tárgyalások Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború lezárásának ügyében – értékelt Kis-Benedek József, aki az InfoRádióban azt mondta, nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ukránok visszaszerezzék az oroszok által nagyrészt már elfoglalt Pokrovszk városát.

Érdemi eredmény nélkül zárult az Egyesült Államok kormányzati küldöttségének moszkvai látogatása, amelynek középpontjában az orosz–ukrán háború mihamarabbi lezárása állt. Kis-Benedek József az InfoRádióban úgy fogalmazott, több szinten és több helyen tárgyalnak a felek, és próbálnak elérni valamilyen megállapodást, valódi kompromisszumkészség azonban egyik fél részéről sem nyilvánul meg.

Mint mondta, rendkívül lassan, sok-sok ellentmondással zajlanak az egyeztetések, de szerinte már azt is pozitív fejleménynek kell tekinteni, hogy egyáltalán leülnek a tárgyalóasztalhoz a szemben álló felek, illetve a közvetítők. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, ezeknek a tanácskozásoknak lehetnek bizonyos eredményei fél vagy egy éven belül, de azt sem lehet kizárni, hogy még tovább tartanak majd a tárgyalások.

A hadszíntéren történő eseményekre áttérve azt mondta, az elmúlt időszak fejleményei egyértelműen az oroszoknak kedveznek, főleg Pokrovszk elfoglalása után. Az északi rész még az ukránok kezében van, de az orosz hadsereg eredményesen tör előre, és időről időre részsikereket tud felmutatni. A címzetes egyetemi tanár megítélése szerint csak napok, esetleg hetek kérdése, hogy az említett északi területek mikor kerülnek orosz kézre.

„Ebben a vonatkozásban nyerésre állnak az oroszok”

– jegyezte meg Kis-Benedek József.

Az MTA doktora az ukránok katonai esélyeiről is beszélt. Azt gondolja, nagyon kicsi az esély arra, hogy az ukrán haderő lényegesen jobb pozícióba kerüljön a fronton és jelentősebb területeket szerezzen vissza. Ezt elsősorban azzal indokolta, hogy a jelenlegi személyi állományuk nem megfelelő ilyen célok megvalósítására. „Megfelelő számú katona nélkül harcot folytatni elég nehéz dolog. Persze elhangozhatnak ambiciózus kijelentések, és mondhatják azt, hogy vissza fognak foglalni területeket, de egyelőre úgy tűnik, ez nem fog működni” – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.

Ami azonban az ukrán fél részéről működik, és jól láthatóan az oroszokat is „zavarja”, az az energetikai létesítmények támadása.

Kis-Benedek József úgy véli, komoly veszteségek érik az oroszországi energia-infrastruktúrát. Nem véletlen, hogy az oroszok több fórumon is azt hangoztatják, vissza kellene fogni ezt a képességét Ukrajnának, illetve a tárgyalások során is erre biztatják a másik oldalon helyet foglalókat. Meglátása szerint azonban ebben sem várható megállapodás a közeljövőben, mert nagyon távol állnak egymástól az álláspontok, és egyelőre nem látszik az, hogy vagy az ukrán oldal, vagy az orosz oldal, esetleg mind a ketten engednének követeléseikből bizonyos területeken, illetve célokban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kompromisszumkészség nélkül, de legalább folynak a tárgyalások Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború lezárásának ügyében – értékelt Kis-Benedek József, aki az InfoRádióban azt mondta, nagyon kicsi az esélye annak, hogy az ukránok visszaszerezzék az oroszok által nagyrészt már elfoglalt Pokrovszk városát.
 

