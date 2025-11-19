ARÉNA - PODCASTOK
Ukrajna fővárosa, Kijev belvárosa.
Nyitókép: Unsplash

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány: menesztettek egy volt és egy jelenlegi minisztert

Infostart / MTI

Az ukrán korrupcióellenes hatóság vizsgálatával összefüggésben a volt és a jelenlegi energetikai miniszternek is távoznia kellett a posztjáról.

Menesztette posztjáról az ukrán parlament szerdán Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót, aki mostanáig az igazságügyi tárcát vezette.

A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a múlt héten az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában. Hrincsuk maga nyújtotta be lemondását. Menesztését 315 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Őt összeférhetetlenség miatt mentették fel. Hrincsuk csupán július 17. óta vezette az energetikai minisztériumot. Haluscsenko leváltására az igazságügy-miniszteri tisztségről 323 képviselő szavazott.

Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint a két menesztett miniszter nem jelent meg a plenáris ülésen, és Julija Szviridenko miniszterelnök is távol maradt, ami felháborította a képviselőket. Ruszlan Sztefancsuk házelnök elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítették őket az ülésről és a felmentési eljárásról. Kiemelte, hogy a miniszterelnök viszont azért nem tudott megjelenni, mert tárgyalásokon vesz részt a Nemzetközi Valutaalappal, ezért a kormányt Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes képviseli és terjeszti elő a felmentésekről szóló indítványokat.

„Tisztelt képviselők, önöktől függ a kormány megtisztítása azoktól az emberektől, akik besározták a hírnevüket. A határozati javaslatok benyújtásának politikai oka a kormány és Ukrajna vezetésének kompromittálódása, tekintettel Szvitlana Vaszilivna (Hrincsuk) érintettségére azokban az ügyekben, amelyeket a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda) feltárt” – mondta a parlament előtt a kormányfőhelyettes. Haluscsenko menesztésével kapcsolatban kijelentette: a miniszterelnök által benyújtott javaslat oka „az a nyilvános visszhang, amely a folyamatban lévő nyomozásokhoz kapcsolódik”. Kacska egyúttal kijelentette, hogy az ukrán kormány nem fog eltűrni semmilyen korrupciót, és reagálni fognak a feltárt esetekre.

