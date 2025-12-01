Európa nem fogad el kikényszerített békét - közölte a német kancellár

"Világos az álláspontunk: semmiféle döntés nem születhet Ukrajnáról és Európáról az ukránok és az európaiak nélkül, semmiféle egyezkedés a békéről Ukrajna háta mögött nem lehetséges, és nem fogadható el az Európai Unió és a NATO megosztása, illetve meggyengítése sem" - szögezte le Merz, miután Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közösen telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnökkel, illetve Keir Starmer brit miniszterelnökkel.

Mint mondta, "fontos napok és hetek állnak Ukrajna előtt", az egyik legfontosabb célnak pedig Kijev támogatását nevezte "az orosz agresszorral szemben", valamint hangsúlyozta: a lehető legnagyobb nyomást kell gyakorolni Moszkvára, hogy a tárgyalóasztalhoz üljön.

Aláhúzta: Ukrajnával kapcsolatban a tét Európa egysége, ezért, mint hangsúlyozta, semmilyen ellentétnek nem szabad lennie Németország és Lengyelország között sem.

"Franciaországgal, Nagy-Britanniával, Olaszországgal és más országokkal együtt fontos felelősségünk, hogy semmi és senki ne verjen éket Európa országai közé" - fogalmazott.

Merz és Tusk emellett külön is tárgyaltak a német fővárosban, a megbeszélést követő sajtótájékoztatón pedig a kancellár bejelentette, hogy Németország és Lengyelország közös védelmi megállapodáson dolgozik, amelyet a két ország a tervek szerint jövőre, a német-lengyel együttműködési megállapodás 35. évfordulójának évében véglegesítene.

A lengyel kormányfő a maga részéről szintén hazája teljes, Ukrajna melletti elkötelezettségét hangoztatta, ugyanakkor elmondta azt is, hogy Németországnak igyekeznie kell mihamarabb kártérítést nyújtania a második világháborús német megszállás még életben lévő lengyel áldozatainak. Emlékeztetett arra, hogy annakidején, 2024-ben, amikor Merz elődje, Olaf Scholz kártérítést ígért az áldozatoknak, még 60 ezer emberről volt szó, ez a szám mára azonban 50 ezerre csökkent.