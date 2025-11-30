ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magura V5 ukrán tengeri drón
Nyitókép: GUR MO

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Infostart / MTI

A kazah hatóságok bírálták Ukrajnát amiatt, hogy szombaton ukrán dróntámadás érte a Kaszpi-tengeri Csővezetéket, amelyen keresztül a világ olajtermelésének több mint egy százaléka halad át.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium korábban közölte, hogy a fekete-tengeri terminál mólója jelentős károkat szenvedett egy ukrán haditengerészeti drón támadásában, ezért a működést felfüggesztették.

Ajbek Szmadijarov kazah külügyi szóvivő egy nyilatkozatban azt írta: országa tiltakozást nyújt be "(az oroszországi) Novoroszijszk kikötőjének vizein található nemzetközi kaszpi-tengeri olajvezeték kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt".

"Ez az incidens már a harmadik agresszió egy olyan polgári célpont ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái szavatolják" - figyelmeztetett a kazah külügyi tárca.

Kezdőlap    Külföld    Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

ukrajna

kazahsztán

csővezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Siklósi Gergely fő riválisáról: le fogom győzni Kano Kokit!

Siklósi Gergely fő riválisáról: le fogom győzni Kano Kokit!
Átvehette az előző szezon legjobb férfi párbajtőrözőjének járó díjat az olimpiai bajnok Siklósi Gergely a nemzetközi szövetség bahreini ünnepségén. A Honvéd világbajnoka hosszú felkészülésen van túl, legközelebb a decemberi vancouveri világkupa-állomáson lép pástra.
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.
 

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Könnygázzal oszlatták fel a tiltakozó gazdákat: botrány robbant ki az EU-s támogatások miatt

Könnygázzal oszlatták fel a tiltakozó gazdákat: botrány robbant ki az EU-s támogatások miatt

Vasárnap összecsaptak a gazdák és a rendőrök Görögországban a késlekedő uniós agrártámogatások és a korrupciós vizsgálatok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Üzent a gyilkosnak a Morrisons-ban meghalt fiú anyja: tudni akarom, mért kellett meghalnia?&quot;

Üzent a gyilkosnak a Morrisons-ban meghalt fiú anyja: tudni akarom, mért kellett meghalnia?&quot;

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison&#039;s 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 16:07
Gyermekáldozatok is vannak Stocktonban - megjöttek az első fotók a helyszínről
2025. november 30. 14:47
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának
×
×
×
×