2025. november 29. szombat Taksony
Az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra.
Nyitókép: X / Alexander Kokcharov

Ismét az orosz hátországra csaptak le az ukránok

Infostart / MTI

Támadás érte az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítót, valamint egy drónokat tároló raktárat az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren - közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

Az olajfinomító környékén robbanások sorozata után tüzet észleltek. A találatok eredményeinek pontosítása folyamatban van. A vezérkar hangsúlyozta: a szaratovi olajfinomító az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában játszik szerepet.

Az üzem több mint húsz féle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, mazutot és dízelüzemanyagot.

A Szakinál lévő repülőtéren az előzetes adatok szerint több légvédelmi objektumot semmisítettek meg, köztük Pancir-Sz1 és TOR-M2 rendszereket. "Miután a védők kiiktatták az ellenséges légvédelmi eszközöket, sikerült megsemmisíteniük azt a hangárt, ahol az Orion és Forposzt típusú drónokat tárolták. Továbbá találat érte a megszállók irányító- és forgalomirányító pontját, valamint egy katonai teherautót is - számolt be a vezérkar.

Ezenkívül közölték, hogy találat érte az orosz erők összpontosulásait, valamint az üzemanyag- és kenőanyag-raktárait is Donyeck és Luhanszk megye megszállt részében.

A Donyeck megyei ügyész hivatal a Telegramon közölte, hogy novemberben a pokrovszki járásban fekvő Hnatyivka falu térségében az oroszok kivégeztek egy fogságba esett ukrán katonát. "Az állását ért orosz roham közben fogságba esett ukrán katonának az egyik megszálló megkötözte a kezét, egy másik pedig többször fejbe ütötte a gépkarabély tusával. Amikor a fegyvertelen védő már nem reagált, agyonlőtték" - írta az ügyészség.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy lehallgatott egy beszélgetést, amelyben egy orosz parancsnok arra utasítja beosztottját Zaporizzsja térségében, hogy a súlyos sebesülések miatt rendkívül rossz állapotban lévő orosz katonákat hagyják az állásokban. "A nem megfelelő orvosi ellátás és az evakuálás hiánya miatt a sebesült katonáknál üszkösödés alakulhat ki" - hangsúlyozta a hírszerzés. A felvételen az orosz frontparancsnok arról számol be felettesének, hogy azonnali evakuációra van szükségük a súlyos szövődményekkel küzdő, sebesült katonáknak. A felettes nem hisz neki, a katonákat szimulánsoknak nevezi,

és megparancsolja, hogy hagyják őket az állásokban.

Az ukrán déli védelmi erők arról tájékoztattak a Telegramon, hogy Huljajlpole közelében feltartóztatták az orosz csapatok előrenyomulását, és visszavették az irányítást a térség felett. "A front stabilizálódott" - tették hozzá a közleményben.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 72 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 63-at semmisített meg, öt helyszínen viszont rögzítették egy ballisztikus rakéta és kilenc csapásmérő drón becsapódását, egy helyen pedig roncsok lezuhanását.

háború

orosz-ukrán-konfliktus

olajfinomító

