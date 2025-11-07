Halálos lövöldözés tört ki egy bécsi étteremben

A Payergassén lévő bárban négy ember veszett össze, majd lövések dördültek. A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült, őt intenzív osztályon ápolják – számolt be róla a bécsi egészségügyi szolgálat szóvivője.

A lövöldözés egy török étteremben történt a Kronen Zeitung szerint.

A mentők közölték: a 33 éves férfi kiérkezésükkor már halott volt, felsőtestén súlyosan megsebesült társát pedig ellátás után kórházba szállították.

Az áldozatokra a másik két férfi egyike lőtt rá, majd mindketten elmenekültek a helyszínről.

Az elkövetők nevét tudja a rendőrség – mondta el pénteken Markus Dittrich rendőrségi szóvivő.

Az osztrák lap szerint a tettes bevándorló hátterű, de van osztrák állampolgársága.

A lövéseket leadó gyanúsítottat lapinformációk szerint még az éjszaka folyamán letartóztatták, miután ügyvédjével jelentkezett a rendőrségen, de ezt a rendőri szóvivő hivatalosan nem erősítette meg.

A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, de őrizetbe vételekor illegálisan birtokolt fegyvert találtak nála.