ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.43
usd:
333.4
bux:
106752.06
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Halálos lövöldözés tört ki egy bécsi étteremben

Infostart / MTI

Egy török étteremben csecsenek és szerbek keveredtek összetűzésbe. Halálos áldozata is volt a lövöldözésnek, amely csütörtök este történt az osztrák főváros Ottakring negyedében.

A Payergassén lévő bárban négy ember veszett össze, majd lövések dördültek. A lövöldözésben egy 33 éves csecsen férfi életét vesztette, egy 55 éves szerb férfi pedig életveszélyesen megsebesült, őt intenzív osztályon ápolják – számolt be róla a bécsi egészségügyi szolgálat szóvivője.

A lövöldözés egy török étteremben történt a Kronen Zeitung szerint.

A mentők közölték: a 33 éves férfi kiérkezésükkor már halott volt, felsőtestén súlyosan megsebesült társát pedig ellátás után kórházba szállították.

Az áldozatokra a másik két férfi egyike lőtt rá, majd mindketten elmenekültek a helyszínről.

Az elkövetők nevét tudja a rendőrség – mondta el pénteken Markus Dittrich rendőrségi szóvivő.

Az osztrák lap szerint a tettes bevándorló hátterű, de van osztrák állampolgársága.

A lövéseket leadó gyanúsítottat lapinformációk szerint még az éjszaka folyamán letartóztatták, miután ügyvédjével jelentkezett a rendőrségen, de ezt a rendőri szóvivő hivatalosan nem erősítette meg.

A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, de őrizetbe vételekor illegálisan birtokolt fegyvert találtak nála.

Kezdőlap    Külföld    Halálos lövöldözés tört ki egy bécsi étteremben

ausztria

bécs

lövöldözés

szerb

csecsen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni
„Centire kiszámolt találkozó”

Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni
Aprólékosan előkészítették, másodpercre pontosan megtervezték a mai washingtoni magyar–amerikai csúcsot. Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján szinte esély sincs a spontaneitásra – mondta az InfoRádióban Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium Diplomáciai Műhelyének vezetője.
 

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Itt az első konkrétum Washingtonból: atomügyben Szijjártó Péter és Marco Rubio megállapodást ír alá

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra ütik a tőzsdéket

Újra ütik a tőzsdéket

Visszatért a rossz hangulat a napokban a tőzsdékre, elsősorban a mesterségesintelligencia-részvények értékeltsége aggasztja a befektetőket. A vezető amerikai indexek 1-2 százalékos eséssel zárták a csütörtöki kereskedést és Ázsiára is átragadt a negatív hangulat, az európai indexek pedig a kezdeti emelkedések után a déli órákra ismét lefordultak. Itthon a Washingtonból érkező hírek mellett a Mol és az OTP részvényeit érdemes figyelni, mind a két vállalat ma hajnalban tette közzé negyedéves gyorsjelentését, és ralizik a 4iG, miközben Jászai Gellért Washingtonban tárgyal. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá

Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá

Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Woman who claimed to be Madeleine McCann found guilty of harassing family

Woman who claimed to be Madeleine McCann found guilty of harassing family

Julia Wandelt is cleared of stalking Kate and Gerry McCann. The trial heard there was "no scientific evidence" she was the missing child.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 13:03
Fél év alatt 200 medvét ejtettek el Szlovákiában, egészségi állapotuk egyre aggasztóbb
2025. november 7. 11:43
„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni
×
×
×
×