MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

A vámháború és az orosz-ukrán háború megoldása határozta meg leginkább az amerikai elnök második ciklusának első évét – mondta az InfoRádióban a Magyar Atlanti Tanács elnöke, Csóti György. Mint fogalmazott, az orosz-ukrán háború igazából egy proxyháború, hiszen az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik egy harmadik hadszíntéren. Van, aki szerint hosszú távon csak tűzszünet lehetséges, a békekötés pedig még évekbe is telhet, ha egyáltalán ezt néhány éven belül meg lehet oldani.

Fontos szerinte még az is, hogy a vámháború és egyéb gazdasági kérdések milyen szinten befolyásolják Európát. Csóti György ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: „eléggé össze vagyunk kötve” a német gazdasági élettel, és igen hátrányosan érint minket, hogy Németország az egyik legnagyobb elszenvedője a vámháborúnak, aminek belátható időn belül egyértelmű vesztese lesz az Európai Unió is, miközben az Egyesült Államok pedig egyértelműen nyertese a folyamatnak. Igaz, Amerikának súlyos gondjai vannak, mert túlságosan felnőtt mellé Kína, sőt, most már szinte egyenrangú partner a gazdaságban – tette hozzá az elnök.

Az már egyértelmű, hogy Donald Trump elkötelezett a béke mellett, Vlagyimir Putyin viszont Csóti György szerint egyáltalán nem szeretne békét ezen feltételek mellett. Az orosz elnöknek „keményebb és távlatibb célkitűzései vannak”, elsősorban a területszerzést illetően. Nincsen egyértelmű közös álláspont, a tűzszünet elérésével kapcsolatban viszont szerinte majdnem mindenki optimista.

A végleges béke megkötését és kialakítását illetően viszont nagyon eltérőek a vélekedések

– tette hozzá az elnök.