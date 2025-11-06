ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 6. csütörtök
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Donald Trump amerikai elnök elkötelezett a béke mellett, Vlagyimir Putyin orosz elnök viszont a jelenlegi feltételek mellett nem szeretne békemegállapodást kötni – mondta el Csóti György, a Magyar Atlanti Tanács elnöke az InfoRádióban.

A vámháború és az orosz-ukrán háború megoldása határozta meg leginkább az amerikai elnök második ciklusának első évét – mondta az InfoRádióban a Magyar Atlanti Tanács elnöke, Csóti György. Mint fogalmazott, az orosz-ukrán háború igazából egy proxyháború, hiszen az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik egy harmadik hadszíntéren. Van, aki szerint hosszú távon csak tűzszünet lehetséges, a békekötés pedig még évekbe is telhet, ha egyáltalán ezt néhány éven belül meg lehet oldani.

Fontos szerinte még az is, hogy a vámháború és egyéb gazdasági kérdések milyen szinten befolyásolják Európát. Csóti György ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: „eléggé össze vagyunk kötve” a német gazdasági élettel, és igen hátrányosan érint minket, hogy Németország az egyik legnagyobb elszenvedője a vámháborúnak, aminek belátható időn belül egyértelmű vesztese lesz az Európai Unió is, miközben az Egyesült Államok pedig egyértelműen nyertese a folyamatnak. Igaz, Amerikának súlyos gondjai vannak, mert túlságosan felnőtt mellé Kína, sőt, most már szinte egyenrangú partner a gazdaságban – tette hozzá az elnök.

Az már egyértelmű, hogy Donald Trump elkötelezett a béke mellett, Vlagyimir Putyin viszont Csóti György szerint egyáltalán nem szeretne békét ezen feltételek mellett. Az orosz elnöknek „keményebb és távlatibb célkitűzései vannak”, elsősorban a területszerzést illetően. Nincsen egyértelmű közös álláspont, a tűzszünet elérésével kapcsolatban viszont szerinte majdnem mindenki optimista.

A végleges béke megkötését és kialakítását illetően viszont nagyon eltérőek a vélekedések

– tette hozzá az elnök.

MAT-elnök: hosszú évekbe telhet az ukrajnai béke megteremtése

putyin

ukrajna

donald trump

