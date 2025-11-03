Nyugati eszközökkel épített ki olyan védelmi rendszert Oroszország, amely a NATO-nak is nagy kihívás

A The Washington Post számolt be arról, hogy az oroszok Harmónia fedőnévvel létrehoztak egy különleges, víz alatti figyelőhálózatot. A rendszer a tengerfenékre telepített mikrofonokból, az ezeket összekötő optikai kábelekből és felszín alatti antennákból áll. Az a feladata, hogy északi-tengeri flotta legfontosabb bázisainak környékét, illetve a rakétahordozó tengeralattjárók által leggyakrabban használt víz alatti területeket tartsa ellenőrzés alatt.
Az orosz nukleáris ütőerő három részre tagozódik: a szárazföldi, a légi és a tenger alatti fegyverek sokaságára. Ezek közül a víz alól indítható földrészközi rakéták a leginkább védettek, mivel az ezeket hordozó tengeralattjárók felderítése rendkívül nehéz. Egy világháború esetén a legjobb esélyük van arra, hogy túléljék az első atomtámadásokat, majd ők mérjék az ellenségre a második és egyben végső nukleáris csapást. Ha ezek a rakétahordozó búvárhajók egyszer kifutnak a Jeges-tenger partján lévő bázisaikról, akkor már szinte lehetetlen időben felfedezni a hollétüket. Jóformán hangtalanul suhannak és akár hónapokig is ólálkodhatnak az óceánok mélyén. Ezért fontos a NATO számára, hogy ezeket lehetőleg még a támaszpontjaik közelében, a kifutás után minél hamarabb elcsípjék.
Erre eddig meg is volt minden esély, mivel a nyugati katonai szövetség mélytengeri technikája sokkal kifinomultabb, mint az oroszoké. Moszkva ezt a hátrányát azzal akarta ellensúlyozni, hogy az északi flotta „bástyái” elé, rendkívül érzékeny figyelőrendszert telepített. A hálózat Murmanszktól fut a keletre lévő Novaja Zemljáig, majd itt északnak kanyarodva, a Ferenc József-földig tart. Az oroszok lényegében a Barents-tenger legnagyobb részén ellenőrizni tudják a víz alatti mozgásokat. Időben értesülhetnek, ha például egy amerikai vadász-tengeralattjáró jelenik meg a körzetben, és figyelmeztetni tudják a saját búvárhajóikat. Azok pedig jó eséllyel elkerülhetik az ellenséget, és ha kell, kilőhetik atomrakétáikat.
A washingtoni újság több európai médiapartnerével közösen derítette ki, hogy a ciprusi bejegyzésű Mostrello Commercial Ltd. vállalat intézte a legfontosabb berendezések vásárlását. A mikrofonok és optikai kábelek mellett sikerült beszerezni olyan hanglokátorokat is, amelyekkel nagyon pontosan fel lehet térképezni a tengerfenék domborzatát.
Azért volt erre szükség, hogy a mikrofonokat lehetőleg olyan víz alatti magaslatokra telepíthessék, ahonnan a legnagyobb terület zajait gyűjthetik össze. A fülelőhálózat kiépítéséhez az oroszoknak még egy különleges, 3000 méteres maximális merülésű, mélytengeri drónt is sikerült vásárolniuk az egyik amerikai cégtől. Persze mindezt szigorúan polgári felhasználásnak vagy tudományos kutatásnak álcázva.
Csak a számlák és a megbízási szerződések alapos átvizsgálása után derült ki, hogy az ügyletek mögött az orosz titkosszolgálat áll. Hosszú éveken át tartott a megfigyelő hálózat részegységeinek beszerzése, amihez számos európai, elsősorban németországi fedőcéget vettek igénybe, hogy kijátsszák a nyugati hatóságokat. Az álcázott orosz vállalatok egészen a legutóbbi időkig működhettek. Amikor a nyomozásban részt vevő holland újságírók felkeresték a Mostrello Commercial Ltd. Limasszolban lévő irodáját, azzal szembesültek, hogy nem sokkal az érkezésük előtt számolták fel a céget.
Persze az oroszok mesterkedésének már korábban is voltak jelei. A norvég hatóságoknak például 2015-ben feltűnt, hogy a Mostrello rendkívül precíz, víz alatti helymeghatározáshoz használatos műszereket akar vásárolni a Kongsberg hadiipari cégtől. Most már tudni, hogy ezekre a figyelőrendszer elemeinek a telepítéshez lett volna szükség. Ám mivel a vállalkozás nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni, a norvégok megakadályozták az üzletet.
Viszont tovább már nem foglalkoztak az üggyel.
Az Army Recognition szerint a tenger alatti hálózattal az oroszok sokat lefaraghattak a Nyugattal szembeni technológiai hátrányukból. Ráadásul éppen olyan eszközökkel, amiket európai és amerikai forrásokból szereztek be. Ezzel szemben a NATO újabb fegyverkezési versenyre kényszerült, miközben a tengerészei még az eddigieknél nagyobb életveszélyben kénytelenek szolgálni.