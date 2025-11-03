ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 3. hétfő
A model of an internet cable that is laid along the seabed to transmit high-voltage electricity and the Internet via fiberglass. Transatlantic power underwater cable of internet and electricity. 3d render illustration.
Nyitókép: Getty Images / Serg Myshkovsky

Nyugati eszközökkel épített ki olyan védelmi rendszert Oroszország, amely a NATO-nak is nagy kihívás

Infostart

Sajtóértesülések szerint az oroszok különböző fedőcégeken keresztül szereztek be olyan fejlett nyugati technológiát, amelynek segítségével víz alatti figyelőhálózatot tudtak kiépíteni a legfontosabb tengeralattjáró-bázisaik védelmére.

A The Washington Post számolt be arról, hogy az oroszok Harmónia fedőnévvel létrehoztak egy különleges, víz alatti figyelőhálózatot. A rendszer a tengerfenékre telepített mikrofonokból, az ezeket összekötő optikai kábelekből és felszín alatti antennákból áll. Az a feladata, hogy északi-tengeri flotta legfontosabb bázisainak környékét, illetve a rakétahordozó tengeralattjárók által leggyakrabban használt víz alatti területeket tartsa ellenőrzés alatt.

Az orosz nukleáris ütőerő három részre tagozódik: a szárazföldi, a légi és a tenger alatti fegyverek sokaságára. Ezek közül a víz alól indítható földrészközi rakéták a leginkább védettek, mivel az ezeket hordozó tengeralattjárók felderítése rendkívül nehéz. Egy világháború esetén a legjobb esélyük van arra, hogy túléljék az első atomtámadásokat, majd ők mérjék az ellenségre a második és egyben végső nukleáris csapást. Ha ezek a rakétahordozó búvárhajók egyszer kifutnak a Jeges-tenger partján lévő bázisaikról, akkor már szinte lehetetlen időben felfedezni a hollétüket. Jóformán hangtalanul suhannak és akár hónapokig is ólálkodhatnak az óceánok mélyén. Ezért fontos a NATO számára, hogy ezeket lehetőleg még a támaszpontjaik közelében, a kifutás után minél hamarabb elcsípjék.

Az orosz északi flotta legfontosabb bázisai a Barents-tenger partján épültek. Itt hozták létre a Murmaszktól Novaja Zemljánát ét a Ferenc József-földig húzódó, víz alatti figyelőhálózatot. Kép: Wikipédia
Az orosz északi flotta legfontosabb bázisai a Barents-tenger partján épültek. Itt hozták létre a Murmaszktól Novaja Zemljánát ét a Ferenc József-földig húzódó, víz alatti figyelőhálózatot. Kép: Wikipédia

Erre eddig meg is volt minden esély, mivel a nyugati katonai szövetség mélytengeri technikája sokkal kifinomultabb, mint az oroszoké. Moszkva ezt a hátrányát azzal akarta ellensúlyozni, hogy az északi flotta „bástyái” elé, rendkívül érzékeny figyelőrendszert telepített. A hálózat Murmanszktól fut a keletre lévő Novaja Zemljáig, majd itt északnak kanyarodva, a Ferenc József-földig tart. Az oroszok lényegében a Barents-tenger legnagyobb részén ellenőrizni tudják a víz alatti mozgásokat. Időben értesülhetnek, ha például egy amerikai vadász-tengeralattjáró jelenik meg a körzetben, és figyelmeztetni tudják a saját búvárhajóikat. Azok pedig jó eséllyel elkerülhetik az ellenséget, és ha kell, kilőhetik atomrakétáikat.

A washingtoni újság több európai médiapartnerével közösen derítette ki, hogy a ciprusi bejegyzésű Mostrello Commercial Ltd. vállalat intézte a legfontosabb berendezések vásárlását. A mikrofonok és optikai kábelek mellett sikerült beszerezni olyan hanglokátorokat is, amelyekkel nagyon pontosan fel lehet térképezni a tengerfenék domborzatát.

Azért volt erre szükség, hogy a mikrofonokat lehetőleg olyan víz alatti magaslatokra telepíthessék, ahonnan a legnagyobb terület zajait gyűjthetik össze. A fülelőhálózat kiépítéséhez az oroszoknak még egy különleges, 3000 méteres maximális merülésű, mélytengeri drónt is sikerült vásárolniuk az egyik amerikai cégtől. Persze mindezt szigorúan polgári felhasználásnak vagy tudományos kutatásnak álcázva.

Az orosz északi flotta K–550 Alekszandr Nyevszkij rakétahordozó tengeralattjárója Viljucsinszk kikőtőjében. Kép: Ministry of Defence of the Russian Federation
Az orosz északi flotta K–550 Alekszandr Nyevszkij rakétahordozó tengeralattjárója Viljucsinszk kikőtőjében. Kép: Ministry of Defence of the Russian Federation

Csak a számlák és a megbízási szerződések alapos átvizsgálása után derült ki, hogy az ügyletek mögött az orosz titkosszolgálat áll. Hosszú éveken át tartott a megfigyelő hálózat részegységeinek beszerzése, amihez számos európai, elsősorban németországi fedőcéget vettek igénybe, hogy kijátsszák a nyugati hatóságokat. Az álcázott orosz vállalatok egészen a legutóbbi időkig működhettek. Amikor a nyomozásban részt vevő holland újságírók felkeresték a Mostrello Commercial Ltd. Limasszolban lévő irodáját, azzal szembesültek, hogy nem sokkal az érkezésük előtt számolták fel a céget.

Persze az oroszok mesterkedésének már korábban is voltak jelei. A norvég hatóságoknak például 2015-ben feltűnt, hogy a Mostrello rendkívül precíz, víz alatti helymeghatározáshoz használatos műszereket akar vásárolni a Kongsberg hadiipari cégtől. Most már tudni, hogy ezekre a figyelőrendszer elemeinek a telepítéshez lett volna szükség. Ám mivel a vállalkozás nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni, a norvégok megakadályozták az üzletet.

Viszont tovább már nem foglalkoztak az üggyel.

Az Army Recognition szerint a tenger alatti hálózattal az oroszok sokat lefaraghattak a Nyugattal szembeni technológiai hátrányukból. Ráadásul éppen olyan eszközökkel, amiket európai és amerikai forrásokból szereztek be. Ezzel szemben a NATO újabb fegyverkezési versenyre kényszerült, miközben a tengerészei még az eddigieknél nagyobb életveszélyben kénytelenek szolgálni.

Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
