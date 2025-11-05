ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.98
usd:
337.74
bux:
0
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BGM-109 Tomahawk cirkálórakéta
Nyitókép: Raytheon

A Pentagon mást mond, mint Donald Trump: Ukrajna mégis kaphat Tomahawk rakétákat?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sajtóértesülések szerint az amerikai hadügyminisztérium azt közölte a Fehér Házzal, hogy egyáltalán nem csökkenne az Egyesült Államok fegyveres erőinek ütőképessége, ha Ukrajna kaphatna a raktárakban lévő Tomahawk rakétákból.

A CNN hírtelevízió három amerikai, illetve európai illetékesre hivatkozva arról számolt be, hogy a Pentagon lényegben nem ellenezné a nagy hatótávolságú cirkáló rakéták átadását. Korábban Donald Trump azzal utasította vissza Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérését, hogy a Tomahawkokra az USA-nak is szüksége van. Most viszont a katonai vezetés azt közölte: van elég ilyen fegyver, ezért nem gyengülnének az amerikai katonai képességek, ha Ukrajna kapna belőlük.

Volodimir Zelenszkij 2023 óta kér a Nyugattól olyan rakétákat, amelyek hatótávolsága elég nagy ahhoz, hogy mélyen az orosz hátországban lévő célpontokat támadhassanak velük. Az ukrán elnök szerint jelentősen csökkennének az orosz légitámadások, ha el tudnák pusztítani a frontvonalaktól több száz kilométerre lévő a parancsnoki központokat, katonai bázisokat és fegyverraktárakat.

Az orosz olaj- és gázipari létesítmények rombolásával pedig jelentősen csökkennének azok a bevételek, amikből a Kreml a háborút pénzeli.

Az ukrán államfő pár napja jelentette be, hogy az év végéig növelni akarják az orosz energetikai ipar elleni dróncsapásokat. Ezek hatásai már éreződnek, mint arról az Infostart is beszámolt már.

Viszont Vlagyimir Putyin szerint a Tomahawk rakéták szállítása mélypontra taszítaná az orosz–amerikai kapcsolatokat, miközben a háború eszkalációjához vezetne. „Gondolják ezt át!” – üzente. Az orosz elnök azzal érvelt, hogy ezek a fegyverek már Moszkvát és Szentpétervárt is veszélyeztetnék, amit a Kreml nem nézne tétlenül.

Ellenben az Ukrajnát támogató európai kormányok arra emlékeztetnek, hogy Oroszország már bevetette Ukrajna ellen a 9M729 Oresnyik ballisztikus rakétát, ami sokkal nagyobb hatótávolságú, mint a Tomahawk.

Így az amerikai fegyver megjelenése nem felborítaná a jelenlegi erőviszonyokat, hanem éppenséggel helyrebillentené azokat.

Az Army Recognition nyugati elemzőkre hivatkozva azt írja, hogy a Pentagon mostani bejelentése után Washingtonnak már nagyon nehéz lesz megtagadnia Kijevtől a Tomahawkok szállítását. Főleg, hogy Donald Trump a múlt hónapban határozottan sürgette Friedrich Merz német kancellárt: Berlin adjon végre Taurus szárnyas rakétákat Kijevnek. A német vezetés ezt eddig azzal utasította vissza, hogy a legfontosabb orosz városok ezeknek a fegyvereknek a hatótávolságán belül van, így az ukránok akár meg is támadhatják azokat. Végül a berlini vezetés arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Taurusok átadását a Tomahawk rakéták szállításától teszi függővé. Ha Donald Trump ezt engedélyezi, akkor Friedrich Mercz sem fog tovább akadékoskodni.

KEPD-350 Taurus német cirkáló rakéta. Rendkívüli pontosságú és nagy hatótávolságú fegyver, amelyet az ukránok már rég óta szeretnének megkapni. Forrás: mil.in.ua
KEPD-350 Taurus német cirkáló rakéta. Rendkívüli pontosságú és nagy hatótávolságú fegyver, amelyet az ukránok már rég óta szeretnének megkapni. Azonban úgy tudni, hogy Németországban alig 150 darab hadrafogható van belőle, így kérdéses, hány példányt tudnának nélkülözni. Forrás: mil.in.ua

Megfigyelők azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a Pentagon állásfoglalása csupán tájékoztató jellegű és egyáltalán nem kötelező érvényű. Vagyis a végső döntés továbbra is az amerikai elnök kezében van. Mindössze annyi változott, hogy az elnök tovább már nem hivatkozhat a katonákra, és nem érvelhet a Tomahawk készletek szűkösségével.

Kezdőlap    Külföld    A Pentagon mást mond, mint Donald Trump: Ukrajna mégis kaphat Tomahawk rakétákat?

ukrajna

egyesült államok

washington

pentagon

donald trump

ukrajnai háború

tomahawk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Romokban áll a donyecki erődváros, Pokrovszk, ahol elkeseredett küzdelem folyik a támadó orosz és a védekező ukrán erők között. Az ukránok azt állítják, különleges erőket, több fegyvert és eszközt küldtek a városba, de ez már aligha fogja megakadályozni, hogy a közeljövőben teljesen orosz kézre kerüljön. Ukrán jelentések szerint dróntámadás érte a Lukoil egy finomítóját a Nyizsnyij Novgorod-i területen, illetve egy petrolkémiai üzemet Baskíriában. Helyi jelentések szerint Orjol városa is támadás alá került az éjjel: robbanásokat lehetett hallani. Helyi lakosok rakétatámadásról is beszámoltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 5.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 5.)

A Pénzcentrum 2025. november 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrat Zohran Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have also won governor races in Virginia and New Jersey as Californians voted to redraw election maps.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 07:50
Kína felfüggeszti az amerikai termékek pótvámját november 10-től
2025. november 5. 07:25
Elemzés: jelentős a visszaesés a munkavállalási célú migrációban világszerte
×
×
×
×