2025. november 2. vasárnap Achilles
A pusztítás nyomai, miután orosz rakétatámadás ért egy szállót Zaporizzsjában 2025. október 30-án. A támadás következtében tucatnyian megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Katyerina Klocsko

Sötétségbe borult a dél-ukrajnai Zaporizzsja megye

Infostart

Mintegy hatvanezer ember maradt áram nélkül, miután Oroszország éjszaka légitámadást indított az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsja megyében. Két ember megsebesült, épületek dőltek romba - közölte vasárnap a régió kormányzója.

„A szolgáltatók helyreállítják az áramellátást, amint azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi” – írta Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, ahol éjszakai fényképeket tett közzé az épületek megrongálódott ablakairól és homlokzatairól.

Fedorov közlése szerint az éjszakai támadásban két ember megsebesült.

A kormányzó hozzátette, hogy 24 óra alatt a régió 18 települését érte támadás, egy ember meghalt, három megsebesült.

(Címlapképünkön: A pusztítás nyomai, miután orosz rakétatámadás ért egy szállót Zaporizzsjában 2025. október 30-án.)

Sötétségbe borult a dél-ukrajnai Zaporizzsja megye

ukrajna

áramszünet

háború

zaporizzsja

