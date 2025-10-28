Valósággá vált horrorfilm: cápák marcangoltak szét egy turistát Izraelben

2025. április 21-én egy 40 éves turista sznorkelezett a Földközi-tengeren, több mint 100 méterre az izraeli Hadera partjaitól, és egy GoPro kamerával filmezett egy csapat sötétcápát, amelyről hagyományosan azt gondolták, ártalmatlanok az emberre – írja a Science Alert híradása nyomán a 24.hu. A cikkben a kutatók azt is elmagyarázzák, miért történhetett a halálos támadás.

A szakértő szerint a támadás azzal kezdődhetett, amikor az egyik cápa nem támadó szándékkal, hanem kíváncsiságból meg akarta harapni a GoPro kamerát, ám elvétette, és helyette a férfit találta el, aki vérezni kezdett. Ez vélhetően egyfajta „táplálkozási őrületet” váltott ki a többi állatból.

A szemtanúk még hallották, ahogy a férfi azt kiáltja: „Segítség, megharaptak!”, nem sokkal később pedig eltűnt szem elől, a víz vörössé vált, és egyre több hát- és farokúszó jelent meg.

Eric Clua, a Párizsi Tudomány és Irodalom Kutatóegyetem és Kristian Parton, az Exeteri Egyetem tengerbiológusa azt mondta, másnap a kutatások során kis mennyiségben emberi maradványokat találtak, amelyek lehetővé tették az áldozat személyazonosságának megerősítését. Azt is megállapították, hogy a férfival több cápa végzett.

A sötétcápák (Carcharhinus obscurus) jellemzően nem agresszívak az emberekkel, ökoturisztikai szempontból biztonságosnak szokták ítélni őket. Hadera városa ki is használja a ragadozókban rejlő turisztikai lehetőséget, mivel egy közeli üzem meleg vizet bocsát a tengerbe, ami vonzza a cápákat.

A kutatók szerint az emberekkel való gyakori interakció és a rendszeres etetések nagyban hozzájárulhattak a halálos kimenetelű támadás esélyéhez.

A tudósok szerint a legjobb megoldás a cápák etetésének betiltása lenne a régióban, hogy megszüntessék a „kolduló” viselkedést, így egészségesebb távolságot tartsanak fenn a cápák és az emberek között. Véleményük szerint a lehető legrosszabb megoldás a cápák tömeges leölése lenne, hiszen ezért az incidensért is elsősorban az emberek a felelősek.