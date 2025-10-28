ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.73
usd:
333.53
bux:
105317.01
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Dusky shark (Carcharhinus obscurus) a species of requiem shark, in the family Carcharhinidae, occurring in tropical and warm-temperate continental seas worldwide. A generalist apex predator, the dusky shark can be found from the coast to the outer continental shelf and adjacent pelagic waters. Photographed in the Mediterranean sea off the coast of Hadera, Israel
Nyitókép: PhotoStock-Israel/Getty Images

Valósággá vált horrorfilm: cápák marcangoltak szét egy turistát Izraelben

Infostart

Az áldozat csak annyit tudott kiáltani, hogy „Segítség, megharaptak!” mielőtt nyoma veszett a vízben.

2025. április 21-én egy 40 éves turista sznorkelezett a Földközi-tengeren, több mint 100 méterre az izraeli Hadera partjaitól, és egy GoPro kamerával filmezett egy csapat sötétcápát, amelyről hagyományosan azt gondolták, ártalmatlanok az emberre – írja a Science Alert híradása nyomán a 24.hu. A cikkben a kutatók azt is elmagyarázzák, miért történhetett a halálos támadás.

A szakértő szerint a támadás azzal kezdődhetett, amikor az egyik cápa nem támadó szándékkal, hanem kíváncsiságból meg akarta harapni a GoPro kamerát, ám elvétette, és helyette a férfit találta el, aki vérezni kezdett. Ez vélhetően egyfajta „táplálkozási őrületet” váltott ki a többi állatból.

A szemtanúk még hallották, ahogy a férfi azt kiáltja: „Segítség, megharaptak!”, nem sokkal később pedig eltűnt szem elől, a víz vörössé vált, és egyre több hát- és farokúszó jelent meg.

Eric Clua, a Párizsi Tudomány és Irodalom Kutatóegyetem és Kristian Parton, az Exeteri Egyetem tengerbiológusa azt mondta, másnap a kutatások során kis mennyiségben emberi maradványokat találtak, amelyek lehetővé tették az áldozat személyazonosságának megerősítését. Azt is megállapították, hogy a férfival több cápa végzett.

A sötétcápák (Carcharhinus obscurus) jellemzően nem agresszívak az emberekkel, ökoturisztikai szempontból biztonságosnak szokták ítélni őket. Hadera városa ki is használja a ragadozókban rejlő turisztikai lehetőséget, mivel egy közeli üzem meleg vizet bocsát a tengerbe, ami vonzza a cápákat.

A kutatók szerint az emberekkel való gyakori interakció és a rendszeres etetések nagyban hozzájárulhattak a halálos kimenetelű támadás esélyéhez.

A tudósok szerint a legjobb megoldás a cápák etetésének betiltása lenne a régióban, hogy megszüntessék a „kolduló” viselkedést, így egészségesebb távolságot tartsanak fenn a cápák és az emberek között. Véleményük szerint a lehető legrosszabb megoldás a cápák tömeges leölése lenne, hiszen ezért az incidensért is elsősorban az emberek a felelősek.

Kezdőlap    Külföld    Valósággá vált horrorfilm: cápák marcangoltak szét egy turistát Izraelben

izrael

turista

cápatámadás

meghalt

tenger

búvár

horror

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

Elemzők az országjárások őszéről: a saját szavazókat kell most felrázni

A hosszú hétvégén országjárást hirdetett Orbán Viktor, Magyar Péter és Dobrev Klára is. Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint az ellenzék lépéskényszerbe került a kormányoldal mögött, Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke azonban azonban úgy látja: ez pont fordítva van.
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók

Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók

Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa: Jamaica braces for world's strongest storm of 2025

Hurricane Melissa: Jamaica braces for world's strongest storm of 2025

Three reported dead in Jamaica as meteorologists warn of "life-threatening winds, flooding and storm surge".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 21:59
Gulyás Gergely: Lengyelországban a jogállam alapjai sérültek
2025. október 27. 21:48
Hamarosan több mint félmillió Amazon-dolgozó helyét vehetik át robotok
×
×
×
×