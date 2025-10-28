Sürgős kabinetülést hívott össze Benjamin Netanjahu

Az Izrael és a Hamász között október 9-én megkötött tűzszüneti és túszügyi megállapodás szerint a Hamásznak haladéktalanul át kellett volna adnia Izraelnek a vöröskereszt közvetítésével a még a Gázai övezetben lévő 28 holttestet is, amellett, hogy elengedi az élőket. Akkor rögtön hazaengedték a 20 életben maradt túszt, és azóta 15 holttestet adtak át.

Az izraeli katonai rádió jelentette kedden, hogy a Hamász az éjszaka átadott egy koporsót egy túsz földi maradványaival. Izraeli orvosszakértők azonnal megvizsgálták ezeket, és kiderült, hogy egy olyan túsz maradványait kapták meg, amelynek a többi részét a Hamász már korábban átadta. Így továbbra is még 13 túsz holtteste van a Gázai övezetben.

(A nyitóképen: A Hamász palesztin iszlamista szervezet által Izraelbõl elrabolt túszok maradványait keresik egyiptomi munkások munkagéppel a Gázai övezet déli részén fekvõ Hán-Júniszban 2025. október 28-án.)