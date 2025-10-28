Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Meghalt nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a helyi pilóta, amikor Kenyában helyi idő szerint reggel fél hat körül lezuhant egy kisrepülőgép, amely Dianiból szállt fel és a Masai Mara-i Kichwa Tembo felé tartott. A Mombasa Air Safari légitársaság Cessna Caravan típusú repülőgépe felszállás után röviddel, a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen csapódott a földbe. A légikatasztrófának nincsenek túlélői. Helyi lakosok hatalmas robbanás hangjáról számoltak be, a helyszínen már csak az égő roncsokat és az utasok holttestét találták.

Kenyai lapok felidézik: ez a többedik repülőgép-katasztrófa az országban, ami miatt a repülésbiztonsági aggályok ismét nagyobb nyilvánosságot kapnak.

Augusztusban az Amref Flying Doctors egészségügyi szolgáltató és mentőcég repülőgépe zuhant le Mwihoko környékén, röviddel a Wilson repülőtérről való felszállás után. A fedélzeten tartózkodó mind a hat utas életét vesztette.

Január elején egy kisrepülőgép zuhant le és borult lángokba Malindiben, Kilifi megyében. A balesetet a pilóta és a fedélzeten tartózkodó két diák sérülésekkel élte túl, de a lezuhanó gép a földbe csapódva megölt három embert.

Mindössze három héttel később, január 31-én újabb tragédia történt a Nakuru megyei Naivasha városában található Kedong Ranchon. Ekkor egy Cessna A185F zuhant le, a repülő mindkét utasa életét vesztette.

„A baleset idején a szemtanúk Naivasha és környéke időjárási körülményei tekintve alacsony felhőzetről és rossz látási viszonyokról számoltak be. A repülőgép eltűnt az alacsony felhőzetben, majd hangos csattanás hallatszott. Hasonló időjárási körülményeket figyeltek meg más pilóták is az indulás idején és az indulási repülőtéren” – áll a kenyai közlekedési minisztérium repülőgép-baleseteket vizsgáló osztályának előzetes vizsgálati jelentésében.