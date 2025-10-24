ARÉNA - PODCASTOK
Galambokat engednek a magasba a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén Pekingben 2025. szeptember 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

Kína jelképes gesztussal ünnepli Tajvan visszacsatolását

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kína nemzeti emléknapot hoz létre Tajvan 1945-ös visszacsatolásának évfordulójára.

Kína országos népi gyűlésének állandó bizottsága pénteken megszavazta, hogy október 25-ét Tajvan kínai fennhatóság alá visszatérésének emléknapjává nyilvánítsa – közölte a kínai állami média.

A jelentés szerint a döntés értelmében a kínai állam ezen a napon különböző formában megemlékezéseket tart országszerte. Az erről szóló határozatot az állandó bizottság pénteken kezdődő ötnapos ülésszakán fogadták el.

„A kínai kormány álláspontja szerint Tajvan visszatérése a hazához az 1945-ben aratott győzelem egyik fontos eredménye volt a japán agresszió elleni háborúban és a második világháború antifasiszta harcaiban” – áll a kínai média jelentésében.

A dokumentum értelmében Tajvan visszacsatolása „kézzelfogható bizonyítéka volt annak, hogy a kínai kormány visszaszerezte szuverenitását a sziget felett, és ez a két parton élő kínaiak közös történelmi emléke és nemzeti dicsősége”.

A határozat célja a második világháborús győzelem és a háború utáni nemzetközi rend eredményeinek megőrzése, valamint annak kinyilvánítása, hogy

Kína továbbra is eltökélt az „egy Kína” elv fenntartása, szuverenitása, egysége és területi integritásának védelme mellett

– tették hozzá.

„1945. október 25-én Tajpejben tartották a japán kapituláció elfogadásának ünnepségét, amellyel Tajvan és a Penghu-szigetek visszakerültek Kína fennhatósága alá” – közölte Sen Csun-jao, az állandó bizottság törvényhozási testületének igazgatója.Sen Csun-jao a határozat tervezetét ismertetve azt mondta, hogy az utóbbi években több parlamenti képviselő, politikai tanácsadó és tajvani állampolgár is kezdeményezte a visszatérés emléknapjának hivatalos bevezetését.

„A megemlékezés intézményesítése megerősíti a nemzetközi közösség elkötelezettségét az 'egy Kína' elv mellett, és hozzájárul ahhoz, hogy a Tajvani-szoros mindkét partján élő kínaiak megőrizzék és továbbvigyék a háborúban kialakult nemzeti szellemet, valamint hogy közösen dolgozzanak az ország újraegyesítéséért és megújulásáért” – jegyezte meg.

Kína szakadár tartományának tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és többször is hangoztatta, hogy Tajvan Kínával való és akár erővel történő „újraegyesítésének történelmi folyamata megállíthatatlan”.

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
