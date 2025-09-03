Kína eddigi legnagyobb katonai parádéjával üzent a Nyugatnak

Minden részlet aprólékos összehangolásával folyt le Kína eddigi legnagyobb katonai díszszemléje a pekingi Mennyei béke terén. A parádé jelzés volt a Nyugat felé, hogy a „megalázás évszázada”, a kínai birodalmat legyőző nyugati hódítás után az ország ismét erős és képes szembeszállni bármely külső ellenséggel.

A díszszemlén először mutatkozott be együtt a kínai földi-, tengeri- és levegőből indítható nukleáris csapásmérő „triád”. A jól felszerelt és összhangban masírozó katonák mellett cirkáló-, hiperszonikus- és interkontinentális ballisztikus rakétákat is felvonultattak és modern kínai lopakodó és más harci gépek is átrepültek a kínai főváros felett.

Peking, 2025. szeptember 3. Harci gépek repülnek formációban a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén Pekingben 2025. szeptember 3-án. MTI/EPA/Andrés Martínez Casares

A kínai állami tévé bemutatta, hogyan ráz kezet egyenként Hszi elnök a meghívott vendégekkel, köztük a Magyarországot képviselő Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Magasabb szinten képviselte magát régiónkból Szlovákia és Szerbia, Fico kormányfő és Vucsics elnök részvételével. Ott voltak a Kínával közeli diplomácia kapcsolatot ápoló öt közép-ázsiai állam, és figyelemre méltó módon Örményország és Azerbajdzsán nemrég Washingtonban járt és békét kötött vezetői is.

Ausztráliában pedig az okozott kisebb botrányt, hogy Albanese kormányfő egy közeli barátja, Victoria állam volt miniszterelnöke, Daniel Andrews is jelen volt. Ha Albanese közelmúltbeli pekingi vizitjét nézzük, ami 7 éves diplomáciai csendnek vetett véget Kínával, akkor ez további jelzés, hogy Washingtonnal szövetséges angol nyelvű ország enyhülésre törekszik Pekinggel.

Peking, 2025. szeptember 3. Helikopterek repülnek formációban a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén Pekingben 2025. szeptember 3-án. MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszandr Kazakov

A legnagyobb figyelem arra irányult, hogy Hszi és Putyin orosz elnök valamint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető először találkozott együttesen. Kim később a Putyinnal folytatott találkozón azt mondta, hogy „mindent megtesz, hogy segítse Oroszországot Ukrajnában”. Amire az orosz vezető „bátornak és hősiesnek” nevezte az ukrán fronton, „a modern kori nácizmus ellen” harcoló észak-koreai katonákat. Kim szerint ez „testvéri kötelesség”.

Közben Jurij Usakov vezető orosz diplomata visszaszólt Donald Trumpnak. Az amerikai elnök közösségi médiumában azt írta: Legyen nagyszerű és hosszú ünneplésben része Hszi elnöknek és Kína csodálatos népének! Adják át legforróbb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsong Unnak, miközben önök az Egyesült Államok ellen szövetkeznek”. Usakov szerint Trump szavaiban nem volt irónia, miközben tagadta, hogy „bárki is szövetkezne”. A győzelem napi banketten Hszi pohárköszöntőjében azt mondta, hogy

a világ „soha nem térhet vissza a dzsungel törvényeihez, ahol az erősek fenyegetik a gyengéket”

– burkoltan utalva a szerinte a Globális Délt háttérbe szorító nyugati politikára.

A de facto független, de Kína által fenyegetett Tajvan szigetén közben azzal vádolták meg a Kínai Kommunista Pártot, hogy kisajátította a japán birodalom felett aratott II. világháborús győzelmet. Laj Csing-te elnök szerint „nekik nem kellenek fegyverek a békéről való megemlékezéshez”.

A sziget úgynevezett Szárazföldi Kapcsolatok Tanácsa szerint a modern Tajvant megalapító és oda átmenekült Kuomintang viselte a Japán elleni háború terheit. Ugyanakkor egy kis tajvani delegáció is jelen volt az ünnepségen az immár ellenzéki párt egykori elnöke, Hung Hsziu-csu vezetésével – pártja viszont közölte, hogy nem képviseli őket.