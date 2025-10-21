ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
A washingtoni Fehér Ház látképe 2025. március 3-án. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok március 4-től 25 százalékos vámot vet ki a Kanadából és Mexikóból érkező termékekre, valamint a Kínából származó áruk vámját 10 százalékról 20 százalékra emeli.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Átépítteti a Fehér Házat Donald Trump

Infostart / MTI

Építési munkálatok megkezdését jelentette be a washingtoni Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök.

"Örömmel jelentem be, hogy megkezdődtek a munkálatok a Fehér Ház területén az új, nagy és gyönyörű bálterem építésére" - írta az amerikai elnök a Truth Social platformon helyi idő szerint hétfő este.

Az új terem építési költségeit 250 millió dollárra becsülik, a tervek szerint több mint nyolcezer négyzetméter alapterületű lesz, és akár ezer vendéget is tudnak ott fogadni. A terem külföldi állam- és kormányfők tiszteletére rendezett nagy vacsorák és más jelentős események helyszínéül fog szolgálni - emelte ki bejegyzésében az elnök.

A Fehér Ház érintett - keleti - szárnyát "teljesen modernizálják" és "a munkálatok befejezése után szebb lesz, mint valaha" - emelte ki Donald Trump

Közlése szerint az új rész teljes egészében magánforrásokból, elsősorban "nagylelkű hazafiaktól és kiváló vállalatoktól" származó pénzből fog megépülni. Az elnök a múlt héten egy nagy vacsora keretében köszönte meg az adományokat. A vendégek között voltak olyan technológiai vállalatok képviselői, mint az Amazon, az Apple, a Meta, a Google, a Microsoft és a Palantir, valamint a védelmi ipar óriása, a Lockheed Martin.

A Fehér Ház 1800 óta az amerikai elnökök rezidenciája és munkahelye. Elsőként John Adams, az Egyesült Államok második elnöke lakott és dolgozott ott.

