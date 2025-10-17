ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek
Felrobbant egy panel lakóház egyik lakása Bukarestben, a gázrobbanás miatt legalább hárman meghaltak, a tucatnyi sérült állapot válságos.
Nyitókép: YouTube/maszol.ro

Gázrobbanás: még a szemközti iskolában is apolkaliptikus a pusztítás Bukarestben - fotók, videó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Katasztrófa Bukarestben: hárman haltak meg és a 13 sérült többségének válságos az állapota, miután elképesztő erejű gázrobbanás történt egy nyolcemeletes panelházban, több lakás szabályosan kiszakadt a helyéről. Olyan erejű volt a robbanás, hogy még a szemközti iskolában is rommá törtek az ablakok és több tanterem is, jó néhány diák is megsérült.

Még keresik a romok alatt a további áldozatokat Bukarestben, ahol pénteken elemi erejű gázrobbanás történt egy nyolcemeletes panel lakóházban – írja a maszol.ro folyamatosan frissülő cikke.

Egy lakás szabályosan ksizakadt a helyéről, és „magával vitte” a fölöttet lévő lakást is. A robbanás ereje akkor volt, hogy rommá törte a szemközti iskolaépület néhány termét is, az elképesztő fotókon látszik, ahogy betörtek az ablakok, és apokaliptikusak a képek a tantermekben. Szerencsére a diákok közül csak néhányan, és könnyebben sérültek meg. Egy közeli üzletben is megésrült valaki a detonációtól, de ő is csak könnyebben.

A nyolcemeletes panel lakói azonban nem voltak ilyen viszonylag szerencsések.

Eddig három holttestet találtak meg a hatóságok. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter bejelentette, hogy 13 sérültet szállítottak kórházba, köztük egy 12 és egy 17 éves gyermeket. Kiemelte, hogy többségük állapota válságos.

Az épület bármikor összeomolhat, ezért evakuálták. Raed Arafat államtitkár szerint az épület omlásveszélyes, mintegy száz embert költöztettek ki. A külső fal jelentős része a robbanás következtében gyakorlatilag lerombolódott. Egy szemben lévő tömbház ablakai és teraszai is megrongálódtak a robbanásban. „A robbanás következtében egy másik közeli lakóház is megrongálódott, ahol az épület homlokzatának részei leestek” – tájékoztatott erről a fővárosi katasztrófavédelem.

A katasztrófa okát még vizsgálják, egy illetékes szerint „gázfelhalmozódás” törtánhetett. Állítólag előző nap a szolgáltató elzárta a gázt, mert gázszagot lehetett érezni – most vizsgálják, hogy újra megnyitották-e.

