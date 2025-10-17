Gázrobbanás: még a szemközti iskolában is apolkaliptikus a pusztítás Bukarestben - fotók, videó

Még keresik a romok alatt a további áldozatokat Bukarestben, ahol pénteken elemi erejű gázrobbanás történt egy nyolcemeletes panel lakóházban – írja a maszol.ro folyamatosan frissülő cikke.

Egy lakás szabályosan ksizakadt a helyéről, és „magával vitte” a fölöttet lévő lakást is. A robbanás ereje akkor volt, hogy rommá törte a szemközti iskolaépület néhány termét is, az elképesztő fotókon látszik, ahogy betörtek az ablakok, és apokaliptikusak a képek a tantermekben. Szerencsére a diákok közül csak néhányan, és könnyebben sérültek meg. Egy közeli üzletben is megésrült valaki a detonációtól, de ő is csak könnyebben.

A nyolcemeletes panel lakói azonban nem voltak ilyen viszonylag szerencsések.

Eddig három holttestet találtak meg a hatóságok. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter bejelentette, hogy 13 sérültet szállítottak kórházba, köztük egy 12 és egy 17 éves gyermeket. Kiemelte, hogy többségük állapota válságos.

Az épület bármikor összeomolhat, ezért evakuálták. Raed Arafat államtitkár szerint az épület omlásveszélyes, mintegy száz embert költöztettek ki. A külső fal jelentős része a robbanás következtében gyakorlatilag lerombolódott. Egy szemben lévő tömbház ablakai és teraszai is megrongálódtak a robbanásban. „A robbanás következtében egy másik közeli lakóház is megrongálódott, ahol az épület homlokzatának részei leestek” – tájékoztatott erről a fővárosi katasztrófavédelem.

A katasztrófa okát még vizsgálják, egy illetékes szerint „gázfelhalmozódás” törtánhetett. Állítólag előző nap a szolgáltató elzárta a gázt, mert gázszagot lehetett érezni – most vizsgálják, hogy újra megnyitották-e.