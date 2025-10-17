ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.38
usd:
333.7
bux:
102930.06
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lakásukból kikényszerülõ lakók a szerencsétlenség helyszínén 2025. október 17-én, miután gázrobbanás történt egy bukaresti nyolcemeletes panelház egyik lakásában. Három ember életét vesztette, tizenöt megsérült, több súlyosan.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Döbbenetes oka lehet a bukaresti gázrobbanásnak, 500 lakó vesztette el az otthonát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A bukaresti gázrobbanás által megrongált panelház mintegy ötszáz lakója veszítette el otthonát, az épületet valószínűleg le kell bontani - közölték a román hatóságok pénteken, néhány órával a három halálos áldozatot követelő tragédia után.

Stelian Bujduveanu, Bukarest ügyvivő főpolgármestere szerint a kilakoltatottaknak a hétvégére szállodai szobákat ajánlottak fel, hétfőtől pedig a főpolgármesteri hivatal tulajdonában lévő lakásokat utalnak ki számukra.

Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy a sérült panelházat omlásveszélyesnek nyilvánította az építésügyi felügyelet, ezért senkit sem engednek vissza az épületbe, hogy fontos iratait vagy más javait elhozza, az anyakönyvi hivatal soron kívül biztosít számukra személyi iratokat.

Az államtitkár szerint a lakók már csütörtök reggel kihívták a tűzoltókat, mert gázszagot éreztek. A tűzoltók akkor elzárták a gázcsapot, és a helyszínen maradtak, amíg megérkeztek a gázhálózatot üzemeltető Distrigaz karbantartói.

"Tudomásunk szerint a Distrigaz is elzárva hagyta a csapot, de egyes információk szerint később valaki feltörte a hatósági zárat, és kinyitotta a csapot.

Reggel egy újabb lakossági bejelentés nyomán a Distrigaz csapata útban volt a helyszín felé, amikor a robbanás történt" - magyarázta a belügyminisztériumban tartott sajtóértekezleten az államtitkár.

A robbanás péntek reggel következett be a Rahova úti lakótelep egy nyolcemeletes panelházának ötödik emeletén. Három ember meghalt, 15 kórházba került. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerint a sérülteket négy különböző sürgősségi kórházban kezelik, többen közülük súlyos állapotban vannak végtagsérülések miatt, közöttük két kiskorú is van.

A szeizmológiai állomások egy 1,2 erősségű földrengésnek megfelelő energiamennyiséget észleltek a robbanás pillanatában. A légnyomás következtében a környező lakóházak és a szomszédos iskola 15 osztálytermének ablakai is betörtek. A tanintézmény 700 tanulóját, illetve 400 tanárát és tanítóját evakuálták. A tanulók közül is többen megsérültek a rájuk hullott üvegdarabok következtében, de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem került kórházba.

A román közszolgálati rádiónak nyilatkozó Ilie Bolojan miniszterelnök együttérzését fejezte ki a halálos áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek. A kormányfő szerint a súlyos égési sérülést szenvedett áldozatok számára külföldi kórházakban keresnek helyet. Hozzátette: az építésügyi felügyelet első becslései szerint a sérült panelházat már nem lehet helyreállítani, várhatóan le fogják bontani.

Kezdőlap    Külföld    Döbbenetes oka lehet a bukaresti gázrobbanásnak, 500 lakó vesztette el az otthonát

robbanás

románia

bukarest

iratok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
F1-es szakíró: a „papaya-szabály” a múlté, a mérleg nyelve Norris felé billen a McLarennél

F1-es szakíró: a „papaya-szabály” a múlté, a mérleg nyelve Norris felé billen a McLarennél

A hőség miatt a gumikezelés lesz az egyik kulcsmomentum, illetve sok múlik azon is, ki hogyan kezeli a féktávokat – így harangozta be az InfoRádióban Vámosi Péter a hét végi Amerikai Nagydíjat. A motorsportol.hu főszerkesztője szerint a jelek arra utalnak, hogy a McLarennél megdőlt az a korábbi ígéret, hogy nem szólnak bele az Oscar Piastri és Lando Norris közötti viaskodásba.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a fordulat a forintnál!

Itt a fordulat a forintnál!

Ellentétes erők feszülnek egymásnak pénteken a devizapiacokon. Az amerikai bankokról érkező kedvezőtlen hírek miatt a befektetők a biztonságos menedéknek tekintett eszközökbe menekülnek (a svájci frank például ilyen), de közben az amerikai-kínai vámháborúban kibontakozó újabb fordulat kedvez a kockázatkedvelőknek. Ebben a helyzetben kereskednek a forinttal a 390-es szint alatt az euró ellenében. A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat a magyar meddőségkezelésben: januártól engedélyeznék a petesejt-donációt

Fordulat a magyar meddőségkezelésben: januártól engedélyeznék a petesejt-donációt

2026-tól Magyarországon engedélyezné a kormány a petesejt-donációt, de a törvénymódosítás szigorú korlátokat szabna a spermadonációra és az utódok számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky to make case for long-range missiles at White House meeting with Trump

Zelensky to make case for long-range missiles at White House meeting with Trump

Ukraine's president is visiting Washington for the third time, days after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 16:15
Az európai szocialista pártcsalád végleg kizárta a Robert Fico vezette Irányt
2025. október 17. 14:12
Kínában nagy leszámolás zajlik a vezető tábornokok között korrupció miatt
×
×
×
×