2025. október 17. péntek
Nyitókép: Pixabay

Iszonyú fotók: hárman meghaltak a panelházban gázrobbanás miatt, több sérült állapota súlyos Bukarestben

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Rendkívüli erejű gázrobbanás szakította ki egy többemeletes bukaresti lakóépület sarkát, a katasztrófavédelem közlése szerint három ember életét vesztette, és 15-en kerültek kórházba, többen súlyos állapotban.

A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között a pénteki bukaresti eset után.

A robbanás egy nyolcszintes panelház egyik ötödik emeleti lakásában történt, kiszakítva a felette lévő lakást is az épületből. Mivel a hatóságok szerint félő, hogy a teljes épület összeomlik, elrendelték a lakók evakuálását.

Kiürítették a szemben lévő iskolát is, amelynek ablakait betörte a robbanás által okozott légnyomás. A tanulók közül is legalább tízen könnyebb sérülést szenvedtek,

de őket ellátták az iskola orvosi rendelőjében, egyikük sem szorult kórházi beutalásra.

A sérülteket hat bukaresti kórházba szállították. Közülük ketten - egy 17 éves, mesterséges lélegeztetésre szoruló fiú és egy égési sérülésekkel kórházba került nő - életveszélyes állapotban vannak.

Külföld

gázrobbanás

panelház

tragédia

bukarest

