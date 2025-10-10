ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.48
usd:
337.55
bux:
101481.31
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pusztítás nyomai Kijevben egy orosz légitámadást követően 2025. szeptember 28-án. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fővárost ért támadásban legkevesebb négy ember életét vesztette.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

"Megfosztanak mindentől" - Kijevre zúdított drónzáport az orosz hadsereg

Infostart / MTI

Több mint 450 drónnal és több mint 30 rakétával támadta meg Oroszország az éjjel Ukrajna több települését, köztük a fővárost, Kijevet is "azzal a céllal, hogy megfosszák az ukránokat mindattól, ami a normális élethez szükséges" - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon.

Az államfő hangsúlyozta, hogy ez "cinikus és előre megtervezett támadás" volt. "Jelenleg több mint húsz sebesültről tudunk. Sajnos, Zaporizzsjában egy gyermek életét vesztette a támadás következtében" - emelte ki. Szavai szerint számos energetikai létesítményben még folyik a csapás következményeinek felszámolása. Elmondta, hogy Kijevben a szakemberek az áram- és vízellátás helyreállításán dolgoznak. Áramkimaradások vannak Kijev, Donyeck, Csernyihiv, Cserkaszi, Harkiv, Szumi, Poltava, Odesza és Dnyipropetrovszk megyékben. A támadás károkat okozott a zaporizzsjai, a kirovohradi és a herszoni régiókban is, vagyis az ország mintegy felét érték orosz csapások, köztük a középső régiókat is.

"Éppen a polgári és energetikai infrastruktúra az orosz csapások fő célpontja a fűtési szezon előtt. Együtt meg tudjuk védeni az embereket ettől a terrortól. Üres szavak helyett határozott lépésekre van szükség az Egyesült Államok, Európa és a G7 részéről, a légvédelmi rendszerek szállításának megvalósításában és az Oroszországgal szembeni szankciókban" - hangsúlyozta az elnök.

Az ukrán légierő jelentése szerint 497 légi támadóeszközt - 32 rakétát és 465 különböző típusú drónt - észleltek és követtek nyomon az ország légterében. Ezek közül 420-at sikerült megsemmisíteniük - bár a roncsok hét helyen károkat okoztak -, viszont 13 rakéta és 60 csapásmérő drón közvetlen becsapódását rögzítették 19 helyszínen, további négy nem érte el a célját.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról tájékoztatott, hogy a fővárosra az orosz hadsereg Sahíd típusú drónokkal mért csapást, károk keletkeztek az energetikai infrastruktúrában és lakóépületekben. Klicsko reggeli adatai szerint 12 ember sebesült meg, közülük nyolcat kellett kórházba szállítani. A polgármester közlése szerint a városban a Dnyeper folyó teljes bal partja áramellátás nélkül maradt, emellett gondok vannak a vízellátásban is. A katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy a főváros központjában, a Pecserszkij kerületben a lezuhanó roncsdarabok tüzet okoztak egy többszintes lakóházban, ahonnan a mentést végzők húsz embert menekítettek ki, és kilencen megsérültek.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról adott hírt, hogy a megyeszékhelyen életét vesztette egy hétéves kisfiú, négyen megsebesültek, köztük a gyermek szülei is. Az orvosok küzdenek a sebesültek életéért - tette hozzá. "Több hullámban zajlottak a támadások: először Sahíd drónok támadták a várost egy órán keresztül, majd hajnali négy óra körül irányított légibombák és cirkálórakéták következtek" - mondta. Közlése szerint 8 Sahíd drónt, öt rakétát és öt irányított bombát indítottak az oroszok Zaporizzsja ellen. "Károk keletkeztek két többszintes épületben és 8 családi házban. Az ágyúzások miatt nehézségek adódtak a gázellátásban is" - tette hozzá a kormányzó.

Julija Szvirideko miniszterelnök a parlament plenáris ülésén arról tájékoztatott, hogy Kijevben a teljes vízellátás helyreállítása néhány órán belül várható. "Ami az áramellátást illeti, az elsődleges fontosságú infrastruktúra már helyreállt, a további munkálatok pedig folytatódnak" - mondta. A kormányfő kiemelte, hogy ez az egyik legnagyobb koncentrált csapás volt kifejezetten az energetikai létesítmények ellen, a támadás kombinált, a rakéták jelentős része pedig ballisztikus volt.

Kezdőlap    Külföld    "Megfosztanak mindentől" - Kijevre zúdított drónzáport az orosz hadsereg

ukrajna

orosz

kijev

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben - közölte a hadsereg.
 

Véget ér a gázai háború, döntött az izraeli kormány

Magyar túsz szabadulását készítik elő Gázában

Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

 

Tarr Béla: Krasznahorkai Nobelje az összes kitüntetés megérdemelt koronája

Tekintélyes összeg is jár a Nobel-díj mellé

Megszólalt Krasznahorkai László: azért írtam, hogy kijavítsam az előző írásom hibáit

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a MediaMarkt magyarországi vezetője a kínai tulajdonszerzésről

Megszólalt a MediaMarkt magyarországi vezetője a kínai tulajdonszerzésről

A kínai JD.com többségi tulajdonszerzése a MediaMarktban nem felvásárlást, hanem stratégiai partnerséget jelent, amely felgyorsítja az áruházlánc meglévő stratégiáját - mondta Szilágyi Gábor, a Media Markt Magyarország ügyvezető igazgatója a vg.hu-nak. A vásárlók gyorsabb kiszállítással és fejlettebb IT-megoldásokkal számolhatnak, miközben a márkanév és az üzlethálózat változatlan marad.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A gesztenyés fesztiválok hétvégéje jön: 3 szuper program országszerte, amit kár lenne kihagyni

A gesztenyés fesztiválok hétvégéje jön: 3 szuper program országszerte, amit kár lenne kihagyni

Október elején járunk, így a hazai szelídgesztenye szezonja még körülbelül egy hónapig tart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a magyar terméshez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 14:14
Washington kétszáz fős nemzetközi békefenntartó csapatot küld Gázába
2025. október 10. 13:26
Újabb szigorítás: vége a „turbó honosításnak” Németországban
×
×
×
×